19歲美少女雙胞胎姊妹同雙胞胎兄弟拍拖 爆笑日常狂吸逾千萬點擊
撰文：聯合新聞網
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巴西一對雙胞胎姊妹，在社群媒體上分享自己跟雙胞胎兄弟交往的過程。
兩對雙胞胎交往鬧出不少笑話，也引來不少網友留言討論。
點擊放大看看4人相處的爆笑日常：
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據《紐約郵報》（New York Post）報道，19歲的拉里莎（Larissa Lazzarin）跟樂提西亞（Leticia Lazzarin）是一對雙胞胎姊妹。
她們跟另一對雙胞胎兄弟菲利浦（Filipe Orsato）和路卡斯（Lucas Orsato）正在交往，菲利浦是樂提西亞的男友，路卡斯則是拉里莎的男友。
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近期拉里莎在TikTok上分享一部影片，不只有1200萬次點閱率，還吸引不少網友討論。
影片中拉里莎拍到自己的姐姐在跟菲利浦聊天，但是拉里莎卻以為跟姐姐講話的是自己的男友路卡斯。
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