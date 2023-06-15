19歲美少女雙胞胎姊妹同雙胞胎兄弟拍拖　爆笑日常狂吸逾千萬點擊

巴西一對雙胞胎姊妹，在社群媒體上分享自己跟雙胞胎兄弟交往的過程。



兩對雙胞胎交往鬧出不少笑話，也引來不少網友留言討論。

點擊放大看看4人相處的爆笑日常：

+ 22

據《紐約郵報》（New York Post）報道，19歲的拉里莎（Larissa Lazzarin）跟樂提西亞（Leticia Lazzarin）是一對雙胞胎姊妹。

她們跟另一對雙胞胎兄弟菲利浦（Filipe Orsato）和路卡斯（Lucas Orsato）正在交往，菲利浦是樂提西亞的男友，路卡斯則是拉里莎的男友。

【同場加映】「性感雙胞胎」同着噴血泳衣去沙灘惹暴動 獲讚連身材都一樣完美（點擊放大瀏覽）：

+ 6

近期拉里莎在TikTok上分享一部影片，不只有1200萬次點閱率，還吸引不少網友討論。

影片中拉里莎拍到自己的姐姐在跟菲利浦聊天，但是拉里莎卻以為跟姐姐講話的是自己的男友路卡斯。

【同場加映】新加坡性感雙胞胎組合BY2妹妹Yumi傳整容 同家姐合照一眼分得出（點擊放大瀏覽）：

+ 17

延伸閱讀：

慘變「天線寶寶」！出門遛狗後臉爆腫、手灼傷 原來誤觸有毒植物

炫富？小學生「搭直升機上學」 遭民眾告發不符規定

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】