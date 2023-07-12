同女神拍拖第一次愛愛　男網民實戰因一事退縮：內心的坎過不去…

情侶間的進度因人而異，有人喜歡慢慢了解後再進到下一步，也有人喜歡「開快車」。最近有一名男網民表示和校花級女友交往了半年了，女友不管是顏值和身材都超好，兩人是彼此的初戀，最近終於鼓起勇氣問她「色色的事」，沒想到女友答應了，但他卻覺得如果做了，有種「玷污她的感覺」，不知道該如何跨過這關，引起網民熱議。



【圖輯】女神級女友一口答應做色色的事，為何他卻因一事退縮？（點圖放大了解👇👇👇）

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一名男網民在Dcard發文指出，和女友交往了半年多，感情很穩定，女友是校花，不管是顏值還是身材都超好，個性很天然呆，跟她在一起總是很開心，兩人是彼此的初戀，進度很緩慢，交往三個月才親親，也從來沒討論過「色色的事」。

最近原PO才鼓起勇氣，大膽地和女友提性事，本來以為她會排斥，沒想到女友思考了一下後答應了，原PO表示當下都快哭出來。等到實際上戰場時，原PO才發現自己有內心的坎過不去，女友在他心中像是女神般的存在，「很怕做了有種玷污她的感覺」。

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此文一出也引起網民熱議，「搞不好女友之前經驗很豐富了，早就很想要，內心在笑你死處男」、「你再跨不過去，之後就是別人玷污你的女神了」、「很想說，女孩子也有性需求，如果當她有一定的性需求，你無法滿足她的時候，很容易就找其他人了，而且通常第一次都是特別的」、「為何還是有人覺得性是玷污，不然你是怎麼出來的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】