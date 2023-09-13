港人呻深圳食「法國餐」勁中伏　人均$XXXX食三色豆!網民：智商稅

一到假期有不少港人都會選擇北上深圳遊玩，講到北上就當然不少得「食」啦，日前有北上港人就於社交平台上呻指自己於深圳試食「法國餐」，但整餐飯不但環境裝修「好肉酸」，就連食品都超普通，人均竟然要1000元人民幣，當中的1款菜色更讓網民直呼「超離譜」，笑指樓主根本是付「智商稅」。



《大叔的愛》劇照

日前，有北上的港人於社交平台上發文表示，自己北上一嚐「法國菜」，但沒想到餐廳除了位於商廈的高層位置，有個大大城市景外，內裡的裝修細節，不論是大至枱布、地毯，檯同凳質量，小至餐廳的裝飾，全部都不到位，從樓主的照片可見，餐廳的地面上沒有任何地毯，而且裝飾亦相當簡陋。

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但就連餐廳最重要的「食物」都相當的普通，雖然份量從充足，但食物烹調上卻仍有不少參差，「牛舌唔夠腍，鵝肝太熟」。樓主表示，兩個人總共埋單需要2000幾人民幣，讓網民都對價錢感到驚訝。

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樓主於貼文中還貼上數張於餐廳菜色的照片，然而有眼利的網民發現，菜色當中的沙律所用的食材竟然是不少人的「公敵」的「三色豆」，讓網民都直呼「超離譜」，「成件事錯晒」，「2000幾食三色豆？」。網民表示「笑死，深圳食法國餐」，「water fish」，「2000蚊智商稅」，網民還指餐廳裝修如同「樓下茶餐廳」，「私密性同空間感已經唔合格, 根本無資格叫法國菜餐廳。」若要1000人民幣一位寧願光顧香港餐廳，質素裝修都較好。