台灣網紅「澳牛」食光速餐 侍應驚吐2字被嚇傻:香港真的壞掉了

香港澳洲牛奶公司（簡稱澳牛）向來是網民熱門討論的茶餐廳，其光速餐以及侍應們的服務態度更是「遠近馳名 」，有人更堪稱「香港最有效率的茶餐廳」，不少遊客為了體驗這香港特色而慕名前來。近日一名台灣旅遊達人在社交平台上發帖文，指近日來港幫襯澳牛時驚覺侍應態度非傳說中所指，令他感到非常震驚，其發文引起港台網民爆笑討論。



Fb截圖

台灣旅遊達人「跟著湯姆仕吃喝玩樂最重要」在FB開設專頁，主要介紹台灣旅遊及美食，其專頁有逾萬個追蹤者。近日「湯姆仕」來香港，更加到以光速餐馳名的澳牛用膳，卻令樓主有不一樣的經歷：「澳洲牛奶公司點餐後跟我說謝謝！香港真的壞掉了。」而他更發現澳牛在google上有4.1顆心。

帖文一出即惹起港台兩地網民激烈回應，留言更笑到標眼水，「幻聽，X街了」、「是不是！ 渾身不對勁！」、「不被罵，仲邊有特色？」、「去吃澳洲牛奶公司就是為了被罵啊」、「快看一下是不是有被加收友善費」、「沒有被「嘖」覺得不太對勁」，「你去的是澳洲羊奶公司吧」，有網民也分享過往在澳牛的經歷：「我去的時候，一個人點一份，阿姨大聲：一份而已？！me：對！阿姨瞪我一眼」、「我第一次去的時候被啧了幾次，因為我们無法决定要叫甚麼，結果服務員在旁邊等得超不耐煩」，也有網民認同樓主的講法，感受到澳牛的温暖：「店員阿姨看我抱著包包，還特地拿一個椅子來讓我放，嚇瘋」，大量留言把網民笑瘋。

其實過往也有不少食客替澳牛講好說話，指雖然侍應們因太忙未必表現必恭必禮，但卻骨子裡温柔，尤其對孕婦、老人或小朋友會特別照顧，而「澳洲牛奶公司」第三代鄧日成去年曾跟《香港01》訪問時表示，「澳牛」從不「趕客」，「我哋從來唔會趕人走，只係張枱又細，坐成四個人，啲碟又好迫，你食完咪執嘢囉。可能啲客見到門口有人排隊，個環境去留又咁快，心理上以為趕佢走，其實唔係架。同埋夥計有時做得太忟語氣重咗啲，絕對唔係鬧客。」希望大家互相體諒。

「澳洲牛奶公司」第三代鄧日成 （受訪者提供圖片）

資料來源：FB