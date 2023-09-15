港男叫深圳美團大閘蟹外賣自取　¥3XX有8隻蟹！網民:住北區無得輸

秋風起除了三蛇肥之外，9月中漸漸也到了食蟹季節，名物大閘蟹這時也開始肥得爆膏流黃！今年自開關之後，不少港人都北上吃喝，還會叫外賣到關口自取，勝在價廉物美！昨日（14日）再有港人在網上分享深圳外賣戰績，其中最吸引人視線的是當季的肥美大閘蟹，原來價錢仲超抵食，8隻都只係¥300元左右！



FB@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區

其實大閘蟹向來價錢都相當浮動，視乎季節、重量、質素、批次等，有些時候雖然單價不貴，但要吃到「過足口癮」，卻是可能需要向過千元埋單！昨日（14日）有港人在Facebook群組「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」發帖，分享多張圖片，並指是「住北區的任性」。

樓主因為居住北區，地點靠近蓮塘口岸，於是可以用美團外賣App落單，再過關自取，相當便利。圖中可見多款食物包括醉蝦、甜品、手撕雞、燒肉、飲品等，而最多網民關心的是桌上整齊排列的9隻大閘蟹。樓主指自己購買的大閘蟹每隻約3兩重，放在手上也有手板的大小，拆開後也有滿滿的蟹黃，但他就未有透露實際價錢。

編輯在美團App上搜尋同一家大閘蟹專門店查詢售價，6隻3兩重的大閘蟹售¥359.88人民幣（約$393港元），除開每隻約$65.5；8隻2.4兩的大閘蟹售¥308.8人民幣（約$337港元），除開每隻$42.1，其實相當抵食。網民直指睇相都流口水，表示「好過份，叫非北區嘅人情何以堪」、「好羨慕啲人住大西北」、「香港已經貴到我食唔起，呢三年我都冇食過」、「同住北區，放工一個人上去睇場電影同買咗酸奶甜品返嚟」。從網民熱烈的態度中，看來在深圳食大閘蟹也會是本年秋冬蟹季的潮流呢！

原帖：FB@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區