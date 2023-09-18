內地優才女嘆香港搵工「其實唔難」見15份有10份請!教1招增成功率

自香港推出不同的入境計劃來「搶人才」，吸引了不少內地的高學歷人士透過計劃來港居住和工作。日前，有通過「優才計劃」來港的內地女就表示，自己來港面試了15間公司，面試了15間公司，便已經有10間通過，工作「並沒有傳說中那麼難找」。此外，他表示香港工作學歷不是重點，只要大家有1點便能成功！



《和解在後》劇照

日前，有內地女於社交平台上發文表示，自己本從事「市場經營工作透過優才計劃來港，來港她最緊張的便是「找工作」，她表示一直都聽別人說「香港找工作非常困難」，因而當她一通過後便立即「投了兩三百個職位」。結果他獲15間公司邀請她進行面試，並有10間都順利通過，讓她表示於香港找工作「感覺並沒有傳說中那麼難找」。

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內地女還表示，自己於面試聊天的過程中發現，公司對於學歷方面好像並「不是很在意」，反而更在意的是「聊天的感覺」，讓她表示相當意外。貼文引起網民熱論，有網民表示「工作能力比學歷更重要」，「誰跟你說香港難找工作」，「看工作能力！高學歷有甚麼用」，有網民亦表示「叫你面試就證明學歷過了，重要的是態度和對答表現」，但有網民則指「吓？你這不就是優才了嗎？還說不看重學歷？」，表示樓主能夠通過計劃本身學歷一定不差，當然容易找到工作，但的確學歷高並不等於一切，若是「高分低能」分分鐘比沒學歷的更差。

《她很漂亮》劇照

為了能夠「搶人才」，香港近年陸續推出和優化了多個不同的入境計劃，以供高學歷高技術專業人才會和優才來港定居。「優秀人才入境計劃」就是其中之一，參與計劃者本來若想通過計劃來港，便需要根據計劃的兩套計分制度，包括綜合計分制」和「成就計分制」的其中一套，獲取分數與其他申請人競爭一定的配額。

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計分制度當中除了有對學歷、年齡、語文能力評分之外，就連工作經驗、家庭背景等等都需要評分，獲得至少80分者才能參加計劃進行篩選。然而政府於2023年1月1日起，除了取消了年度配額和調整了幾分制度外，還放寬了首次入境的逗留期限，居留身分入境可由兩年放寬至三年。