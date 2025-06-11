內地男遊港逾千元住旺角時鐘酒店　4大雷位被震驚：差到如此地步

人生不熟，大家去旅行的時候有沒有試過高價訂購住宿，但「貨不對辦」呢？早前小紅書一名男網民分享，早前來香港旅遊，以接近1100人民幣訂購一間位於旺角的賓館，但入住後發現環境欠佳，更懷疑自己錯訂時鐘酒店，惹來兩地網民熱議。



早前一名網民在小紅書發帖文表示，在五一黃金週期間，以人民幣1094.33元訂購旺角附近住宿，卻中大伏的經歷。他指自己事前已「有做功課」，該賓館聲稱開業25年，在訂購APP上的評價亦沒有異樣，豈料入住後發現超雷，包括 1）豹紋墻紙表面骯髒，房間燈光昏暗，「跟小黑屋沒有區別」； 2）使用有嚴重顆粒感的舊床墊，懷疑是回收二手床墊； 3）洗手間衛生欠佳，沒有提供毛巾之餘更傳出水渠味道； 4）空調噪音大，位置靠近馬路，整晚噪音不斷。

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內地網民：像拍鬼片的地方

事主續言，「本來我對香港住宿其實沒過高期待，但是差到如此地步還是想像不到」，勸去香港旅遊的朋友酒店選址需要慎重。有賓館職員於網上評價留言指每間房間均提供毛巾和浴巾，但最後也沒有提供到，「有可能是五一期間我們的姨姨太忙碌失誤導致」。

此事隨即在網上惹來熱議。有内地網民對此感到震驚，直言「嚇死人了像拍鬼片的地方」、「不敢去香港旅遊了」太貴，同時亦有人認爲這價位能入住更好的地方，分享自己用更低價訂購到的酒店房間。

網民評論截圖（小紅書）

網民評論截圖（小紅書）

有香港網民將事主的經歷轉載至threads，並笑事主用$1100 訂爆房用的時鐘酒店「做咗水魚都唔知」，瞬間引來香港網民討論。有不少網民亦感同情，替事主感到不值，「租來爆房都嫌棄啦，1100可以住更好的」、「呢個價可以book到正常四星」，但也有人評論在五一旺季下1100元已屬於划算，反問「仲想點喎」，認爲若消費力低而付不起五一期間高昂住宿，籲「去啲符合能力嘅地方玩」。

網民評論截圖（Threads）

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訂房網站上住宿方回應（網上截圖）

記者翻查酒店訂房平台，發現事主所入住的賓館位於旺角朗豪坊旁邊，大廈外觀殘舊。房間陳設較細小而簡陋，只有一張大床和一部電視，走廊位置狹窄。每間房設有洗手間，並附有淋浴設施、免費盥洗用品和拖鞋。賓館公共空間設有露台、 24 小時櫃檯服務以及免費 WiFi。除了日租之外，客房有提供時租，平日索價每小時港幣120元，周末則每小時港幣150元。