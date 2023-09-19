小紅書女：為何港人甘心住公屋？狠嘲是最低層生活　網民一句神KO

成功上車是很多港人的目標，但私樓的價格不是人人都能夠負擔，居屋又抽不到、公屋又要輪候多年的時間。在香港生活只要解決居住的問題，其他的都是小問題。近日有網民在小紅書發帖，反問「為什麼香港人心甘命抵住公屋」、「為什麼香港人要過最低層生活」，讓不少港人感到相當氣憤，直指她根本不理解港人的難處，更用一句反KO帖主！



《幻愛》劇照

根據房委會數字，截至今年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，而非長者的一人申請者，可能長達30-40年，由青年等到中老年都未上到樓！不過因為公屋的申請條件困難，每月入息限額規定也貼近最低工資，1人家庭每月入息限額為$12,940，因此很多港人因為「爆入息」而被中止申請。

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近日有網民在小紅書上發帖，問一眾網民「為什麼香港人心甘命抵住公屋」，也貼出了一張公屋申請的限額圖表，在圖中也加上了「為什麼香港人要過最低層生活」的問題。應該是將申請公屋的規定「每月入息限額」和「資產淨值限額」與港人的階層作出聯繫，直指住公屋的就是「過著最低層生活」。

小紅書截圖

帖子後來引起不少網民的留言回覆，有網民直指她不懂得香港的「民間疾苦」，坦言「香港唔係個個都買得起樓，而且唔係個個都係高收入，同埋喺香港租樓都唔平，冇左一大半糧」、「不是心甘命抵的問題，香港普通家庭月入中位數也不到3萬，即是有一半家庭都低過3萬，宜家買層4~5百尺嘅舊樓，閒閒地都要$15,000/尺，起碼650萬以上，俾4成首期起碼要250萬，仲要有穩定職業，月入至少4萬銀行先借到餘下400萬比你，係好難上到車買樓，所以一係每月花萬多元租樓（幫業主供樓），一係合資格就申請公屋。仲有公屋背後還有一個價值，就係可以交回給房署，用綠表約6成價格購買居屋，住公屋係一個過渡性，沒有錢就繼續住，努力儲到錢可以買居屋」。

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《幻愛》劇照

另外也有網民嘲諷她公屋其實不是想住就能住，「你以為你想住就有啊，識少少扮代表？」、「求其做全職工都超入息」、「有頭髮邊個想做瘌痢」、「住公屋等於人生巔峰了」、「好多香港出生香港人都無得住」、「如果唔係某些人搞到香港啲樓咁貴，啲人又點會想住公屋呀，梗係買私樓啦」。有網民也用一句反擊KO帖主「問下你班人點解死都要落黎香港住（公屋）啦不如」，表明香港人不歧視公屋住戶，而是「歧視班大陸/香港明明有幾層樓收租，都要霸住間公屋當貨倉或者出租既人渣」。

原帖：FB@公屋討論區