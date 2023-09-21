內地醫生呻香港睇病醫護「0專業」 檢查3分鐘結束超馬虎:內地完勝

香港醫療一直都是備受網民討論的議題，而日前一名內地專科醫生就於社交平台上分享，自己因右邊腰部突發性疼痛而前往公立院求醫，過程中她表示除了瘋狂等待之外，最讓她不滿的是醫院醫生的手法竟然既「不規範」又「不夠專業」，讓她只好依靠自身的醫療知識去分析去自救，入院整整一日都未能舒緩。。。



日前，一名自稱為內地大型三甲醫院的骨科專科醫生於小紅書上發文分享自己於香港看病的體驗，和「比較兩地醫療」。她表示自己日前因突發右側腰部疼痛超過兩小時，因而一早8點多便走到公立醫院掛急症，並被列分為「次緊急」情況。後來等候了大概3小時才有一名「年輕的女醫生」接待她。但沒想到醫生的手法卻讓她驚訝，她表示當醫生為她進行「體格檢查」時，「讓我躺在床上，用手輕輕觸摸一下我的腹部」，而這樣的檢查方式讓她直言以一個專科醫生的角度來看，「她的體格檢查是很不規範和不夠專業的」。

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完成檢查後，她迎來的又是漫長的等待，由早上8點斷斷續續等到下午6時，才正式完成所有檢查、入院手續和得到醫生診症。但樓主表示，該位到病房為她看診的另一位「年輕」醫生手法同樣「特別不專業」，她指改為醫生只是輕輕詢問了一下病史，和只讓她露出肚子，並「看了一下，用手稍微摸了一下腹部」，整個過程都「不到三分鐘結束」，讓她感到非常馬虎。

然而，住院後她的疼痛情況持續，並沒有改善，她只好「一直按鈴跟護工護士說很痛」，但對方都只是給予止痛藥服用，她表示自己持續疼痛沒有舒緩，「醫生全程沒跟我解甚麼，也沒有具體的像內地那種入院談話」，只有做檢查和給止痛藥，讓她只好自我憑靠醫療知識判斷，心裡非常擔憂。

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由於樓主於醫院的疼痛情況越發加烈，「到上洗手間都覺得走路難」，而威院亦沒有任何有效的治療，只是向她派發止痛藥，甚至向她表示不用住院，讓她當下要求「直接轉養和醫院」。到達養和醫院後，樓主表示醫院的服務和檢查都相當優秀，不但有護士安排輪椅，醫生的手法亦「專業優秀」，過程全程都非常「細致耐心」，與她詳細解釋分析病情，和安排處理方式，讓她表示「終於讓自己心裡有底」，兩間醫院相比之下，只有養和醫院和醫生的「態度和做法」，才跟「內地看病對待病人是一模一樣」。

貼文一出即引起網民熱論，有網民表示「香港醫療根本比不上內地」，「掛急診等3小時？」，「國內要是讓病人等待兩小時，明天就會被病人投訴到出現在院長辦公室」，有網民表示「去公立要自求多福」，有網民卻將重點放在樓主所貼的「醫院餐」上表示，「這吃的比監獄都差」，「那餐能吃嗎」。有網民亦表示醫生馬虎是因「沒有救人活過來的心」，「當交差隨便看看」，但香港都還有很多非常優秀和細心的醫生，樓主或只是個別案例。