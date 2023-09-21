內地客抱怨搭的士由深圳灣去油麻地要$340！這2項附加費被鬧無理

的士拒載、濫收車費等行為時有所聞，「黑的」劏客的問題尤其在內地客增多了後死灰復燃，不過似乎也有些單純只是誤會一場。日前（20日）一名內地網民在小紅書上發帖，抱怨最近在香港乘搭的士的不快經歷。他表示自己朋友從深圳灣口岸乘坐的士到油麻地，最終車資總共要$340元，其中2項附加費更令他感到非常不解！



小紅書@他大舅Pro

近來不少內地網民在社交媒體上分享被的士司機拒載、濫變車資的經歷，令不少人都擔心在香港旅遊時遇著劏客司機。政府曾指出對於的士濫收車資的態度十分明確，認為非法行為不應發生，執法部門會加強行動打擊行為。

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不過現時內地網民仍然對香港的士的收費存在不少疑問，也會貼出收據和經歷，問問香港網民收費是否合理。有網民日前（20日）在小紅書上發帖，稱自己有一個朋友剛來香港，經深圳灣口岸過關後，便乘搭的士從深圳灣前往油麻地，最後車資為$340元。不過事主稱車資加上了兩項附加費，分別是「過橋費」和「行李費」，當中行李費的概念令他相當不解，不禁抱怨道「香港打出租（搭的士）還有行李費呀？」，而且過橋費因為未有看到任何收費站，所以最終$340的車資金額也令他感到疑惑。

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網民留言為其解惑，表示香港的士根據法例可以收取行李附加費，每件擺放在車尾行李箱內的行李；或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140 厘米的行李，每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）收費6元。另外，推測「過橋費」其實為大欖隧道的隧道費，收費$55元。根據Google Maps上由深圳灣到油麻地的距離約為40公里，以紅色的士行車公里估算車資為$295，再加上$61（$55+$6）的隧道費和行李附加費，估計總車資大約為$356元，以上個案司機收取$340的總車資其實十分合理。

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也有網民指出以上的附加費，在車門旁邊的黃色貼紙上已經清楚印上，收費合法又合理。提醒他如果認為價錢貴，由深圳灣到酒麻地其實也有中港直通巴，車票價格$60左右，坐得舒服之外也有位置擺放行李，也不用擔心被的士司機濫收車資。

原帖：小紅書@他大舅Pro