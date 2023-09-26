港女投訴國泰空姐拒幫手拎行李 IG開名公審網民狂嘲：放小紅書啦

手提行李需放上飛機上的行李架是常識，不過個子生得較矮小的女生未必夠力或夠高可以將行李托上座位的行李櫃位，或從行李櫃上取回行李，有時真的需要找附近乘客幫忙。不過近日就有一名港女在IG上出STORY，指日前乘搭國泰航空，遇上空姐拒絕幫手將行李拎上行李櫃，更開名表示會投訴該名空姐，結果原PO被網民截圖並放上討論區熱議。



近日一名港女在IG出story ，指事源她日前乘搭國泰航空，在飛機降落後本準備從行李櫃位上取回行李，惟行李因放得太入，「伸長隻手都拎唔到」，故要求空姐幫忙，惟對方婉拒並說：「你可能要自己揾個男士幫你，因為我都好矮幫唔到你」。

港女表示當刻未及反應，但幸好有男乘客主動出手相助才解窘，「想問一下做空姐唔係度過夠高拎行李先做到？」怒轟對方明明在工作卻要樓主自己揾人幫手，「唔係你叫空少幫手？咁你咪好歎？」

《通往機場的路》劇照

港女指令她最憤怒的是，該名空姐見她跳高拿行李時或許「露底」，指對方跟同事一起取笑她，「當然我聽唔到，但佢同事聽完佢講之後，望住我然後望住我條裙，令到我覺得佢哋係笑我」，認為事件令她感無奈，更公開對方名字指希望有cathay的朋友「識佢既朋友同佢講聲我會投訴佢」，文中更hashtag 國泰同國泰fanspage。

有網民截圖對方的STORY及放上網「反公審」，事件即引起網民連番討論，不過一面倒不撐港女所為，「又想r著數」、「公主癌發作」「睇佢打段野都已經default crew係要幫人拎行李」、「ig無用啦，要po小紅書」、「以為投訴就萬能」、「唔識自己踩上張櫈？」不過該名港女事後已將IG帳號轉為private。

《開心直航》劇照

那究竟是否如該名港女所講，幫乘客托行李上櫃位是否空中服務員的職責呢？《華盛頓郵報》就曾報道，舉得起乘客的行李箱不屬於空中服務員須達到的工作要求。在登機過程中，他們的工作重點是確保乘客儘快就座，並注意有否發生任何違規的行為。

以達美航空（Delta Air Lines）為例，它的網站寫道：「收拾行李時，請記住，空中服務員無法主動協助乘客將隨身行李放入頭頂行李箱，但有某些例外情況。」這可能包括他們協助傷健人士乘客、無人陪伴的未成年人士以及長者。

捷藍航空（JetBlue）網站頁面也有類似的說明：「如果（空中服務員）無法提供協助且物品無法放入座位下方，請確保可將物品放入頭頂行李箱中。」