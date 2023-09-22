港女瑜伽教練上港台節目教運動　超火辣身材成焦點!網民:想學瑜伽

香港電台體育節目《港台體壇123》其中一個環節名為《全民運動3.3》，近日節目邀請了瑜伽教練郭雅琪（Niki），一連五集示範低至中高難度的瑜伽動作，困難動作不乏倒立一字馬、大字馬。在Niki示範期間，因為動作需要翻身、側身等，穿著吊帶Sport Bra的她將健康性感身材表露無遺，節目環節更意外成為網民熱議的焦點！



香港電台《港台體壇123》節目截圖

香港電台體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節，一連五集邀請了瑜伽教練郭雅琪（Niki），向觀眾介紹居家運動。節目中Niki為觀眾示範了一系列由淺入深的瑜伽動作，如海豚式、下犬式、拱橋、側身平板、頭倒立等。除了專業的示範外，新主持人碌碌也在教練的指導下慢慢完成高難度動作。

不過吸引網民眼球的，除了瑜伽動作之外，網民也將焦點放在美女瑜伽教練的健康性感身材上。當日Niki教練身穿緊身白色吊帶Sport Bra，在做示範動作期間，完美展現健康又性感的身材。不少網民都表示瑜伽教練的動作專業，令人總是目不轉睛地一看再看，留言表示「睇完條片想學瑜伽了」、「條片我睇左幾個鐘」。也稱讚「港台識啲嘢喎」，懂得如何搶到「流量密碼」咁話。

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郭雅琪（Niki）在個人IG上擁有過3.5萬粉絲，也會不時分享自己的生活照，如泳衣照、與寵物郊遊、做瑜伽、運動等照片，相信未來應該會有更多的網民會為了學習更多的瑜伽知識而追蹤她呢！

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原片連給：香港電台《港台體壇123》