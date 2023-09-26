內地90後轉玩買金豆儲錢成新潮流 3優點更勝現金?專家:小心割韮菜

近代消費文化盛行，很多年輕人都成為「月光族」，未有儲蓄的習慣，但現時經濟轉差，不少人都不禁思考著未來，不敢亂花錢，開始想辦法累積財富。據內媒報道，內地年輕人興起購買「金豆」迷你黃金飾品來作為儲蓄方式，並稱讚以黃金取代現金儲蓄有3大優點，但行內人卻認為隨時得不償失！



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第1大優點｜可強制儲蓄

金豆的入手門檻低，每顆1克重的黃金豆價格約440-500元人民幣，加上金豆就像是「縮小版的金條」，但又沒有那麼昂貴難入手。內地年輕人在發薪時就入手一兩粒儲起，能起到「強制儲蓄」的作用，拿著也感到安心，一顆一顆儲起累積財富也十分有成就感，對於沒有儲蓄習慣的人，買金豆是一種方便又有效的儲錢方法，因此近來受到愈來愈多國內年輕人追捧。

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第2大優點｜有購物快感

年輕人的消費欲旺盛，但想儲錢又要謝絕一切無謂的消費，有人稱買金豆就似是「花了錢又沒有花錢」的感覺，可以得到花錢購物的快感，但將金豆放入玻璃樽儲起時，又好似小時候把錢放在豬仔錢罐一樣，相當有滿足感。

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第3大優點｜不用付高昂手工費

在年輕人眼中，其他金飾因為有設計的關係，手工費較為昂貴，當每次購買都需要一筆手工費，增加了不少儲錢成本，因此選擇金豆更為划算。同時黃金又有保值、低風險的優點，又有升值的機會。加上金豆價格也以國際金價為標準，浮動較少相對穩定，於是金豆就成為了年輕新一代的「理財神器」。

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有網民認為買「金豆」也確是不錯的一種投資手段，因為「蝕極都有貴金屬揸手，總好過投資虛擬貨幣」、「如果係真金就冇問題，至少有實物世界通行」，同時擔心這種新潮流會被不法之徒盯上，到時可能會出現「鍍金」、「金色噴漆」等偽造黃金的情況。也有網民笑指「金豆金粒金米」的產品其實一直以來都有人購買，但是「賣出買入食水深」，長久投資下來其實只得打和甚至會「倒蝕」手續費。

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只不過任何投資都涉及風險，報道同時引述了黃金行業業內人士指出，縱使黃金擁有避險功能，被視為保值資產，可是金價較波動，投資者或錯失賣出時機，所獲得收益與預期不符。加上「金豆」主要在線上渠道銷售，正規的品牌金豆會明確標注重量與成色，可是網絡平台良莠不齊，店舖資質、實力都存疑。同時品牌與工藝溢價明顯，以及回收黃金產品時會涉及手續費，其中回收黃金豆手續費為2%。盲目投資容易得不償失，建議大家了解過風險後再投資！

原帖：小紅書