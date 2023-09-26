港人深圳Call的士被劏 蠱惑司機一手法收多70%錢！一招即簡單防騙

港人自開關以後便熱愛湧上深圳消費，每逢周末六大口岸都擠滿前往內地的港人，也有愈來愈多措施方便港人北上消費吃喝。近日有網民在討論區的大灣區群組上發帖，稱日前在深圳搭的士時疑似被濫收車資，濫收金額更多達7成！事後有不少網民都分享類似經歷，直指港人北上旅遊蜜月期已過，「劏客潮」已漸漸湧現！



示意圖（資料圖片）

網民在Facebook「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」上發帖，表示日前在內地深圳灣口岸Call車，乘坐「滴滴」特惠快車由深圳灣口岸到海岸城，車資顯示為大約11元人民幣。到達目的地後，他打算先在商場餐廳吃飯，後來卻發現車費價錢變為19元人民幣。感到不對路的他就找客服處理，客服稱「張單加咗里數」，問他們有沒有和司機「傾去其他地方而加咗里數」。事主回答沒有，加上「上車落車司機都冇同我哋講過野，上車落車嘅地方就係call車時一樣，中間冇加話去其他地方」。

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在路程上，司機手機導航路線也是跟滴滴的導航一樣，直言「咁短嘅路線，最多差1,2,3蚊就有可能，冇可能差8蚊」，更稱懷疑是因為見香港人「唔係好熟呢啲apps」，所以在行程結束後「不Cut單繼續收費」，提醒港人「雖然錢少，但冇理由比佢搵笨，大家要小心啲」。最後客服叫他授權聽了車內的錄音，就幫他改回了一開始的價錢。

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示意圖（資料圖片）

由11蚊的車費變成19蚊，其實已相差超過7成金額。不少網民都在留言區分享了類似的經歷，表示「我都係次次比佢收多...」、「我最近幾次都係咁，收多錢，我落車嘅時候個司機明明咁停咗，個價錢同我俾都係唔一樣，之前一直都冇呢個問題，係最近呢一個月搭親都加我錢」、「佢收多我2,3蚊我都唔懷疑，佢收多左我成個行程一大半費用，所以知有問題」、「好多的士司機會做手腳，佢地行嘅路線同高德唔同，上次call到架又的士又臭又呃人，行個條路都係平時行開嘅，問佢又話係跟導航行，結果由估計210去到260，臨落車個司機驚死我唔俾錢，係咁叫我俾咗先，我覺得勁有古怪！」、「叫長途滴滴都俾人搵咗幾次笨，一就叫你俾來回高速費，一就叫你俾回程，因為我在口岸上車，知道我係港客，直至到有人我係app上見到呢啲費用原來已經包括晒」。

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如是者，不少網民都紛紛分享了各式各樣的「劏客」實況，直指「日久見人心，剛通關時的蜜月期已過，港客肥羊好宰！」、「可能諗住香港人唔多識，又多少少唔會追究，搏大霧」，提醒港人北上Call的士最好留意車資金額，在下車前必須親眼看著司機「完成行程」才下車，如後續還有問題就一定要找客服跟進，注意防騙維護自己的權益。

原帖：FB@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區

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