銀座名錶劫案4笨賊一人被判罪成 誤當打劫做「普通兼職」重囚X年

日本東京銀座一家名錶店5月8日遇劫，3名戴白色面具的男子入內持刀威脅店員，洗劫逾30隻、總值超過1億日圓（約580萬港元）的名錶。事後日本警方拘捕了5名疑犯，而其中一名18歲的男子昨日（25日）被判4年6個月有期徒刑。



（YouTube 截圖）

該名18歲男子被控今年5月闖入銀座腕錶店，以刀槍威脅店員，並搶走74件共價值約3億港元的腕錶等貴重物品。事後又駕車逃逸，並闖入一幢大廈範圍。

男子在今年8月首次開庭中承認指控，並稱是朋友提議承包10萬港元的「工作」，自己事前並不知道是搶劫行動。檢察官在開庭陳詞中指出，該幫匪徒原計劃搶劫另一家上野腕錶店，但因現場有警員才臨時改為銀座店。並稱男子在案中擔當重要角色，應判囚7年。但辯方則稱男子只屬從犯，應判緩刑。

法院最終裁定該男子4年6個月監禁。這宗越百億強盜案至今共拘捕5人,該男子為首位被判刑的犯罪分子。其中包括該名男子在內的4人被起訴，另外1人則被判處送交少年院。

案件發生在今年5月8日傍晚6時左右，有3名戴著白色面具、全身黑色服裝的男子闖入位於東京銀座的名錶店「QUARK GINZA 888」，持刀威脅男店員，並用鐵撬砸碎店內飾櫃洗劫名錶，搶走勞力士等名錶逾100隻，總值超過1億円（大約港幣580萬元）。事後乘坐店門前的接應車輛逃逸。警方於晚上7時左右在距離案發現場約3公里的港區赤坂找到疑犯逃逸時使用的私家車，並在附近建築物內以「非法侵入罪」拘捕年齡介乎16至19歲的4名男子。

由於事發位置是人來人往的地段，不少途人目擊及拍攝到事件，影片亦在網上瘋傳。有不少日本及香港的網民都覺得進店的3名賊人選在人來人往的時段、眾目睽睽下犯案實在很奇怪，而且因手法生疏亦有專家認為他們是「門外漢」。

有日媒報導時指被捕的4人在調查中表示他們互相並不認識，而且警方也沒有找到如同校畢業等任何共通點。因此警方懷疑背後可能有負責作出指示的第五人。據警方所指這次事件只是「冰山一角」，同類教唆犯罪的強盜事件從2021年起已發生逾50 宗、有60人以上被捕，當中有不少是10至20歲的年輕人。有被捕的年輕人就曾表示自己是從社交平台Instagram上看到的「闇バイト」（「黑暗兼職」）招募報名參與。

前崎玉縣警佐佐木成三表示4人可能只是真正指使人的「棄卒」（《ABCニュース》截圖）

這次事件的疑犯在案發30分鐘後被捕，警方在拘捕現場草叢中發現的黑色波士頓包中找回30隻被盜名錶，其餘70隻仍下落不明。前崎玉縣警佐佐木成三就向《ABCニュース》表示相信被捕4人的報酬有可能就是那30隻手錶，而仍然在逃的指示者則囊獲70隻，４人被當成「棄卒」、極速被捕明顯是意料之內的事。又指「黑暗兼職」的報酬不多，年輕人有可能是被拿到身分證等個人資料才不得不遵從指示者的命令行動。