日本調查揭人越有錢越易「瀨屎」 年薪超XX萬最高危!失禁原因心酸

賺錢竟然和大家的「括約肌」有關?日本綜藝節目「有的沒的調查局」常常都會進行一些有趣的調查，日前節目中就發表了一項有關「漏屎年收入統計」的調查結果，而結果竟發現年收越高的人，會不小心「瀨屎」的機會竟然會越大，而原因卻令人不禁感到心酸...



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日本綜藝節目「有的沒的調查局」日前公布了一則超神奇的「漏屎年收入統計」，該項調查了5個年薪收入階級的人，分別是最低300萬日圓(約16萬港元)、300-500萬日圓(約16-27萬港元)、500-700萬日圓(約27萬-38萬港元)、700-1000萬日圓(約38萬-54萬港元)以及1000萬日圓(即約54萬以上)，並詢問他們是否曾按耐不住拉在褲子上。

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然而調查結果竟顯示，年薪越高的人，擁有曾不小心「瀨屎」的經歷就越多!根據結果顯示，若年薪為300萬以下的人，有31.6%的人曾有該經歷，而300-500萬日圓年薪則有38.4%、500-700萬日圓年薪是42.8%、700-1000萬日圓年薪有46%，但擁有最高收入達1000萬以上的人卻有47.4%的人曾不小心「瀨屎」，完勝其他收入階級的人!

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到底為甚麼收入越高的人，就越容易大便失禁呢?根據調查所分析，年薪高的人因為工作上相對都會較忙碌，而為了能盡快將工作完成和加快進度，他們會盡量減少，甚至忍著不去廁所，再者他們可能因經常須出席不同的飯局宴會會見客戶，有「暴飲暴食」的情況發生，而導致大便失禁的機率提高。雖然高收入的人工作能力強，能夠完美勝任和管理自能勝任工作,但就因過度關注於工作，而忽略管理自身的身體狀況，令他們如廁的習慣出現問題。