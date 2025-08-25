港漂女生嘆香港遇「良心小偷」1行為超有素養！網民笑:人怪好呢

大家曾否試過遭小偷「毒手」？早前來港留學的內地女於社交平台上發文表示，自己於香港遇到一位「良心小偷」，該位小偷雖然將自己的錢包證件通通都被偷走，讓她十分無奈要加急補辦證件，但後來得知小偷背後所做的「1個行為」，讓她不禁感嘆香港小偷都有「職業素養」！



圖自小紅書

早前，有一名來港留學香港深圳兩邊走的內地女於小紅書上發文以「論香港小偷的職業素養」為題發文表示，自己日前於香港慘遭小偷毒手偷走一個「新買的LV銀包」和「巨額八達通和幾千現金」。她表示小偷應該是有一群人聲打擊西來偷東西，當時自己於下車時前面有人突然大喊「丟錢包了」，見此她便走去幫忙找錢包，小偷應該就是趁著混亂將她的錢包偷走，讓她感十分氣憤。

錢包被偷後，樓主表示自己拿著護照回到深圳，並且立刻申請「五天加急」補辦學生來港通行證。誰不知就當她將證件全都補辦完成後，竟然收到警局的電話表示「證件被小偷寄回警局了」，證件是於郵筒中發現，小偷應該是將值錢東西都拿走後，再將證件丟在郵筒寄回，雖然證件失而復得，但樓主都無奈地表示「他扔的太慢了」，「我的都已經補辦好了」。她表示，香港小偷這樣的行為還算「有點良心，但不多」，因為該人還是將她的錢包偷走，讓她表示「雖然你有點良心，但是我還是要畫個圈圈詛咒你」。

圖自GETTY IMAGE

貼文一出即引起網民熱論，有網民表示「小偷人還怪好的」，「你碰到的是有點職業素養的小偷」，但有網民則表示「有可能是路人寄回來的」，「應該是有路人撿到吧」，「絕對不是小偷寄的，肯定是路人」，但樓主則表示小偷應該不會將證件丟在路邊，要扔也是仍在垃圾桶，好心人也不會撿垃圾桶內的再寄回，因而警察都認為是小偷將證件寄回。

資料來源：小紅書