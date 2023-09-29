港女住深圳$200酒店中伏！落地窗透可疑人影嚇到換房　網民：不安

去旅行少不免要住酒店，然而酒店選擇多籮籮，中伏事件其實時有發生！日前（27日）一位港女北上深圳住酒店，到埗房間後發的景象，卻令她感到難以置信，直指「人生第一次入咗酒店房之後決定換酒店，間酒店真係奇葩」，更貼出了一張房間的實拍照片，不少網民睇完都感到毛骨悚然！



Unsplash@vojtechbruzek

深圳自開關後便是港人旅遊吃喝的熱門地點，勝在夠近夠方便，選擇多價錢又便宜。日前一位港女在FB群組「深圳大灣區好去處開心share」上分享，她前往深圳入住酒店，選擇了一間名為「深圳悅海酒店-南山科技園店」的酒店，每晚價錢約為200多元。不過在入住當日，當她到達現場，卻發現酒店房間瀰漫著奇怪的氛圍，更因為房間的設計奇怪，令她即時決定換酒店，不禁直言「人生第一次入咗酒店房之後決定換酒店，間酒店真係奇葩」。

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《假面酒店》劇照

從她貼出的相片可見，在漆黑的房間中，可以看到隔著窗簾的落地窗，正透著一絲絲黃色燈光，也可以看到疑似人的影子。起初樓主未有對照片多作解釋，未有表明為何房間會令她即時要求換房。網民看圖後就開始眾說紛紜，表示「同隔離間房，只係得個窗簾隔住」、「張檯有人張證件」、「窗簾後面有斑馬」、「一塊布分兩房？」、「露台有個影」、「好冇安全感，到底邊間酒店？」、「越睇越心寒」、「坐咗喺床尾，都猛」。

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FB@深圳大灣區好去處開心share

直到昨日（28日）凌晨事主再度更新，稱「大家嘅答案真係令我完全估唔到，講到有鬼真係嚇死我，其實係因為間房位於走廊嘅中間，影相企嘅位置喺門口，一打開門望入去間房細都唔係問題，我入去果下未開燈見到個窗出邊竟然可以望到隔離走廊」。再加上本來她以為「只是背景」，但行近觀看，發現「真係佢老X走廊」。

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《假面酒店》劇照

她當時無奈地到大堂向職員要求退房，結果對方表示可以更換另一間房間，於是事主以為「換一間對面走廊望向外面嘅就冇事啦，點知下一間都係可以望到另外條走廊」。她不禁慨嘆「俾得個二百幾蚊可以住到『玻璃屋』，我真係受唔起呀」，最後她決定換酒店，也幸好可以退錢離場。許多網民都不解為何酒店會將房間如此設計，窗外便是走廊一來私隱度成疑，二來走廊燈光還能透出窗簾，極度影響睡眠質量，因此不建議大家預訂。

原帖：FB@深圳大灣區好去處開心share