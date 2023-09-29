港漂女笑呻「港式簡體字文化」每次食飯是考驗!內地人:以為寫日文

雖然香港已回歸26年，但在一國兩制下，香港仍以繁體中文作為主要官方書面語。不過部分中文繁體字筆劃甚多，不少港人在非正式溝通的情況下，都會用筆劃較少但同音字代替筆劃較多的正式用字，在茶餐廳落單時尤甚。近日就有居港多年的港漂在社交平台表示，每次到香港茶餐廳食飯，都發現香港人獨有的簡體字文化，讓她刷新對中文的新認知！



有自稱居港多年的內地女網民，近日在小紅書以「🇭🇰香港人有自己的簡體字」為題發文，她表示每次吃飯對她來說都是語文知識的考驗，還問其他網民「你有遇過很可愛的簡寫吗？」，文中更附上一張茶餐廳的大白板餐牌。

從該餐牌的內容來看，雖然基本上都是以手寫中文繁體字為主，但個別繁體字卻寫成同音但筆劃較少的字取代，例如炒飯的「飯」寫成「反」，「豆腐」寫成「豆付」，「蝦醬」寫成「蝦丈」，雞蛋若用簡體應為「鳮蛋」，蛋本身沒有簡體，但茶餐廳則將「蛋」寫成「旦」。

帖文一出即惹起不少內地網民共鳴，「凍檸茶會寫成凍OT，但跟加班的ＯＴ不同」、「為了搭配端菜人員那不耐煩的態度」、「港人創意加效率」，內地網民更列舉多個例子，「多芒紫米」變「多亡子米」、「午餐」寫成「午歺」（午餐的簡體也是「午餐」）、「黑椒」變「克椒」、「魚蛋河」變「旦河」等等，有香港網民解釋這是因為起源於以前還没有機器出單的時候，都是手寫單，這樣寫效率較高，最終變成香港茶餐廳約定俗成的「寫法」，只有香港人才睇得明......