內地網紅首遊台北淡水 堅信「河水是淡水」大膽挑戰試飲結果..

淡水是台北的熱門旅遊景點，不少初次到台北旅遊的人都會到淡水一日遊，食下鐵蛋欣賞淡水河風光，近日有內地網紅就第一次到台灣兼遊淡水，更深信淡水河的「水」一定是「淡水」而非鹹水所以命名，還即場實測，反應即惹網民爆笑。



Sean的世界 YouTube

大陸網紅「Sean的世界」YouTube有27萬粉絲，頻道以分享旅居泰國生活為主，近日他與好友「陳老師」初到台灣旅遊，更前往淡水觀光。除了朝聖周杰倫的母校「淡江中學」，還四處逛品嚐地道美食，欣賞日落美景。他在片中跟友人討論淡水水質「口出狂言」：「淡水河嘛肯定是淡水，台灣是個島你知道吧，寶島台灣周邊全是海，沒有淡水，然後那個時候有這麼一條河，所以這個地方叫淡水，有一條河好不容易有點淡水了，然後老祖宗在這個地方吃了一口，哇淡水呀，然後大家就說淡水河、淡水河、淡水河，我想肯定是這樣子」。

淡水紅樹林（oceansimplelife@Instagram）

為了證明淡水是真的「淡水」，Sean更走落河邊「以身犯險」，親嚐一口河水，沒想到他立即「吥」一聲，將嘴裡的水當場吐出來：「鹹的，那叫什麼淡水河，淡水中學，淡水小學，居然是鹹的」，超真實反應讓網民笑破肚皮，「恭喜創下遊客生飲淡水河的第一名紀錄」、「Sean真的太厲害了，敢去喝淡水河的水」、「聯想力不錯」，「我都要笑到噴飯了」、有網民甚至認為，連台灣人都不敢生喝淡水河的水Sean卻敢飲，「果然是真男人」。

及後Sean和陳老師在片中解釋，他們辦理入台簽證僅花短短不到兩天時間，興奮得馬上訂機票和酒店，根本來不及準備台灣旅遊攻略，又難怪這樣會鬧出笑話呀！