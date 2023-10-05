日本新幹線推全新1.5座位　加1200円升級多半張凳！網民：咁都得?

到日本旅行時，不少人都會選擇乘搭JR新幹線作爲主要交通工具。不過，在漫長的車程中要與陌生人坐在一起，不免會感覺個人空間不足，若旁邊的人發出噪音，或脫鞋釋放腳臭更是難頂。最近日本東海道新幹線就將推出一項新服務，只要乘客多付一點車費就可以多買0.5個座位！



網上不時都會見到因爲旁邊乘客不尊重其他客人，脫鞋翹腳、散發出體臭，造成困擾的貼文。相信有不少人爲了增添個人空間，也會願意多付一點車費換取加大的座位。最近有日本網民乘搭新幹線時就發現，JR上竟然出現了一種新座位，於原本的三連座中間放一塊隔開，改爲二人座位，令座位空間大幅增加。

其實這是日本JR鐵路公司「JR東海」今年4月宣佈的新服務「S WorkPシート」（「S WorkP座位」。JR東海道新幹線的「のぞみ」列車7號車一向被設定為可無顧慮使用手機等移動裝置工作的「S Work車廂」，而這個車廂將引入最新「S WorkP座位」，在部分3人座位的中間加設屏風，擴大座位的個人空間。座位前方的桌子亦改為可滑動傾斜的桌子，以便乘客使用手提電腦等裝置。

由今年10月20日起，「S Work車廂」和「S WorkP座位」的服務將由「のぞみ」列車擴闊至JR東海與JR西日本路線的「ひかり」及「こだま」列車，作為EX服務的普通車指定座位銷售。乘客需要購買EX服務並額外多付1,200日圓（大約港幣63元）才能預約使用。

「S WorkP座位」的貼文引起日本網民熱議，不少人都覺得這項新服務相當划算，「1,200円好平，如果可以買到1.5個位我完全OK！」，「唔洗在意隔離嗰個人，會舒服好多」。甚至有網民表示「唔係加錢，而係將佢變成座位Standard設計就仲正」。未來到日本旅行時不妨可以考慮一下「S WorkP座位」，付1,200日圓多買0.5個座位大家又覺得合理嗎？