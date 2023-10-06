移英港女揚言堅拒中國貨 見MIC即走！網民反指好難：這貨品都國產

近年不少港人移民英國另覓全新的生活，移民的原因也是人人不同，從來不分對與錯，只是個人與家庭的選擇。日前（5日）一名港女發帖，指自己在移民英國後，堅持不買任何由中國製造的產品，即使產品的價錢、功能、外觀都合乎心意，但如果看到產地為MIC（Made in China），寧願不買掉頭就走，帖子引起大量網民討論。



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移英港女日前（5日）在Facebook群組「英國香港人生活交流區」上發帖，指自己每次在買東西時，都會一再看清貨品的產地，目標只為購買「Non-MIC」的產品。表示有時如果找不到價錢適合又不是中國製造的，就寧願「唔買住，等吓先，又或者行多兩三間店舖再算」。

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她提到前日她因為順路而去了IKEA，打算買兩隻玻璃杯飲咖啡，但發現「啱size嘅玻璃杯都係 Made in China」，而她的丈夫指出「顧客買得越多，宜家就要再返貨再落單比大陸廠」，最終決定不購買。然而，在繼續逛著逛著時，她們又看到了更便宜，而且由「法國製造」的玻璃杯，正好適合用作飲Cappuccino，坦言「所以話唔好心急，仲要勿忘初心！ 每個人做多少少，加埋嘅力量會比我哋能想像的大」、「唔好忘記自己點解要離開香港，嚟到英國過埋下半生」。

不少網民都在帖子留言區表示自移民後，便有了「買嘢先睇產地的習慣」，也有同樣的「堅持」，稱「有時都會係中超搵non make in China 的嘢。搵唔到，就咩都唔買」、「有時真係避免唔到的話，最起碼keep 住貴嘢買返NMIC」、「英國買NC物品唔算難」、「而家真係易咗，以前衫褲鞋襪都一定 MIC，而家就算行 primark 都搵唔到 MIC 嘅衫了」。

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《認識的妻子》劇照

不過也有部分網民認為生活之中，要全部沒有Made in China確實有難度，反問樓主「真係可以隔絕所有同中國有關嘅嘢？」、「呢度唯一最難係電器，都仲係好多 MIC」、「有冇check過用緊部電話同電腦邊度做？mic嘅即刻燒左佢，唔好自己呃自己」、「咁你唔好用手機了。因為好多手機零件都係中國製」。

原帖：FB@英國香港人生活交流區