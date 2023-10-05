港大內地女學生怒轟遊客迫爆校園！一句毒舌激怒同胞 港人:包容下

大學是學習的地方，不過有些高尚學府有著悠久的歷史文化，讓非教學人員也都慕名而來，感受一下書卷氣息。內地社交平台上不少有關「港大的一日遊」攻略，甚至嚴重影響學生的生活，近日有一位內地港漂女學生，因不滿港大被迫爆而發帖，怒轟遊客搶資源，超毒舌的狠批引起網民熱議！



小紅書@小满一夏

香港大學成立於1911年，是本地最早建立的高等教育機構，也是全球百大大學之一，是莘莘學子夢想的最高殿堂。正因如此，香港大學也成為了打卡熱點。在內地社交媒體上，只要搜尋「香港大學」便會看到一系列的港大打卡攻略、一日遊路線和分享到港大遊覽的貼文，有很多遊客都特意到港大遊覽，甚至帶同孩子一同打卡，希望小孩可以感受到書卷氣息發憤圖強。

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小紅書

日前（4日）一位在香港大學就讀的內地港漂女學生，以「好討厭一堆遊客在港大搶佔資源」為題發帖，在帖文中不禁直指「港大是我們學習的地方，不是供遊客吃飯，拍照，排隊，盯著別人打量，佔用各種資源的地方」。她也在文末毒舌地表示「沒素質的家長帶著沒素質的孩子，這種人以後考上港大也是侮辱港大」、「建議你們去尖沙咀旺角維港中環等著名地點就是別來煩我們」。

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小紅書＠這位小朋友很厲害

帖文後來引起網民熱議，有網民認同在港大打卡風氣不可長，稱「學校係比學生學習上課的地方，本身就唔係旅遊景點，都唔明白點解旅客要去，再搞落去，學校出個登記預約制」、「我朋友說現在地鐵都看不到A出口」、「很煩，本來hku就已經要排長隊」、「上課還有遊客進來要聽，你知道我當時心情嗎，真係服咗」、「對對！我想說很久了！周邊的居民也覺得好麻煩！」、「還有小孩一直在教室外面又哭又大叫，真的受不了」、「有件事無語死了 今天下課經過這裡的時候 看到有幾個遊客往池裡扔石子..」。

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小紅書@曾小胖

不過也有網民認為樓主的用詞不當，反斥她「這麼偏激，去你那裡轉一下就是侮辱港大了，高等教育不是應該更包容，更豁達嗎？」、「如果博主把標題改為好討厭大堆遊客擠得港大水泄不通，相信會有不少人支持。但現在搶資源的說法太具挑釁性，也得不到多數港人認同」、「清北也有很多遊客去打卡拍照的，也沒看見清北學生說搶佔資源。 在提升個人文化同時，也要提升一下包容度」。

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也有香港網民不禁指出香港大學現時經歷的事情是「香港的縮影」，還無奈地開解她「坦白說，你現在感受的，我們已感受了10年。到你將來工作要交稅，你嘅感受會更深」、「都是你的同胞」，勸她包容一下。

原帖：小紅書@曾小胖