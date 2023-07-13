連登仔怒插港人北上食飯5大伏位 如同智商稅！網民反擊:呢樣平9成

許多港人從內地開關後就北上吃喝玩樂，有人為了價值相宜、有人為了更多的選擇、也有人是為了更佳的服務態度，不過這些也都是主觀的看法而已。昨日（11日）有連登網民發帖，認為港人的北上吃喝熱潮如同「交智商稅」，不解港人為何願意湧上內地消費，更怒數5大原因，直言北上各樣項目加起來其實比留在香港消費更貴，引起兩派網民熱論！



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北上吃喝玩樂成為了港人假日消閒活動，不過對於這種熱潮，似乎不是每位港人都能理解。網民在連登討論區上發帖，標題為「其實返大陸食嘢算唔算交智商稅？」帖子中列出了5大原因，直指北上吃喝根本不值得「吹奏」。

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第1點）時間成本

樓主稱如果要北上，「首先又要山長水遠搭車過關再搭車」，雖然當地物價比起香港的確較低，但除返時間成本的話其實差不多，根本無須專程上內地消費。

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第2點）食物質素

網民認為內地的食物「基本上都係食辣嘢啊飲啲勁甜又勁多添加劑」，何況類似的餐廳、菜式在香港有心找也一定找得到。

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第3點）支付問題

雖然香港的電子消費平台愈來愈多也日漸普及，但香港消費大多仍維持現金付款，而內地則相反，大多商戶已轉收電子支付，這一點對於部份網民有保留。直言「乜都電子支付麻q煩，焗你入錢比個人資料」。

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第4點）消費已不便宜

隨著內地城市逐漸發展，物價水平也逐漸提高，比起香港消費的物價差距其實已經收窄，因此樓主認為在內地消費的時候「呢樣食下嗰樣飲下再揼埋骨，根本仲高消費過香港」，看不出北上消費的優勢所在。

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第5點）心情緊張

內地的網絡外賣平台盛行，外賣車手隨處可見，穿梭在大街窄巷中每一個角落。樓主直言覺得內地連走路都十分有難度，全因「行兩步就比啲美團仔咇你讓路，根本冇一條路可以放鬆行」，需要處處留神有沒有外賣員電瓶車在行人路上「飛車」送單。

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帖子在截稿前獲得過1,600名網民留下正評以表支持，也留言表示「真，我寧願留港振興香港經濟」、「我係香港食完玩完好快返到屋企休息」、「大陸餐廳仲有大把化學技巧，可以令壞晒嘅食材都整到好好食賣俾香港人，而大陸人因為怕X咗所以先嚟香港食，香港人豬X咁蠢走返上大陸食」、「深圳啲野都唔平啦，有啲仲貴過香港，如果話好食啲無咩意見，的確比足料你」。

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不過也有網民反擊「以樓主計法，咁好多野都係交智商稅，當去日本旅行，去藥妝買平野，計埋機票，都唔夠香港平」、「講到香港食就唔係智商稅咁」、「香港貴都算，貴得黎夠膽死無服務」。也提出了例子力證內地餐廳十分划算，表示「返過大陸食海鮮/潮洲牛肉火鍋就明，當放題咁叫，一個人頂多都係200蚊內埋單，有時唔想食太飽，一個人100蚊已經夠，啲嘢食新鮮過香港十倍」。

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除此之外，也稱內地唱K起碼比起香港平90%，「大陸唱k 一間4人房，大約68-128蚊3-6個鐘左右，大過香港靚過香港啲歌多過香港十倍，你4個人返去，一人十幾蚊至三十蚊就埋到單，就算得一個人唱都唔算貴。香港neway？你4個人800蚊埋到單都偷笑啦，仲有 4個人喺香港頂多唱到2.5個鐘」。再加上其實不少居住在大西北的港人，返內地仲快過出港島，但也認同在內地的確要加倍小心外賣人員的電單車和電瓶車，否則隨時出大事！

原帖：LIHKG