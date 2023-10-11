内地高中運動會表演「刺殺安倍」日媒廣傳！日本網民：冇道德底線

日本前首相安倍晉三於2022年演講期間遇刺身亡，震驚全球。日前內地一間中學舉行運動會時，一群學生竟模仿安倍被殺場面，表演影片在網上瘋傳，登上日本新聞引起當地網民嘩然。



中國山東省棗莊市一所高中舉辦運動會時，開幕式上出現一段學生扮演刺殺前日本首相安倍晉三遇刺案的表演節目。在網上瘋傳影片中可見，一名學生站在椅子上戴著安倍面具，而另一學生則拿出假槍朝他射擊兩下，扮演安倍的學生隨即倒地，後方衝上多名學生高舉標語「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」。全場隨即響起鼓掌、笑聲及歡呼聲。

影片在內地社交平台廣傳後亦引起日本網民注目，並登上FNN、產經新聞及日刊Sports等多個當地新聞平台。當中大量日本網民批評表演完全漠視道德底線、文化水平極低。講到「整個學校都這樣做，真是一種恥辱。」。

有指安倍刺殺事件與排放核污水並沒有直接關係，不能理解爲何會將兩者合併批評。（YouTube截圖）

內地教育局已經督促涉事學校調查事件，但有日本網民就表示若非經老師事前同意，怎麽可能連橫額也準備好。叱責教育者與學生一樣沒有道德底線，又表示「與其說是憤怒，我更驚訝於居然有人可以毫無羞恥地做出這樣的事。」亦有指出安倍晉三被刺殺事件與排放核污水並沒有直接關係，不能理解爲何會將兩者合併。