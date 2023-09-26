日本自駕遊｜網民轟時租停車場劏客！泊3小時收$XXXX港元：喊出來

不少港人到日本旅行的時候都會選擇自駕遊，比乘搭公共交通工具自由度高，亦方便運送行李。不過在外地人生路不熟，租車後應該到何處泊車也是一大問題。網上有不少旅客分享曾因爲不瞭解日本停車場的機制而墮入收費陷阱，最終需付高額停車費才能離開。如何可以避免這種情況呢？



到日本旅行時，不少港人會選擇自駕遊，避開人潮同時，也不用被公共交通工具的班次限制行程安排。最近有網民就在小紅書上分享自己在上野御徒町一個停車場停泊3小時後，竟被收費16,500円（大約港幣865元），每10分鐘收費550円（大約港幣29元）。貼文引起網民熱議，指日本不少停車場都會劏客，不小心留意告示上的細項便會中招，被逼付高額停車費、近乎詐騙，為Po主感到不忿。

（圖自小紅書）

近年網上流傳不少在日本停車場停泊後墮入收費陷阱的貼文，當中甚至有苦主表示被逼付了比預想中貴10倍的天價。當地停車場告示絕大部分都只用日文，並沒有中英文翻譯，因此許多旅客只能無奈地交上「智商稅」。

不過其實這種收費陷阱其實不單是旅客，有不少當地人也會中計。日媒《讀賣新聞》曾報道指，日本的消費者委員會「国民生活センター」，每年都會收到數百宗有關停車場收費陷阱的求助個案。《開罐Opener》就爲大家收集了日本停車場避伏3招，讓大家自駕遊時可避免中招。

👇👇👇即睇日本自駕遊停車場避伏3招👇👇👇

日本自駕遊停車場避伏3招

【1】小心「最大料金」

日本停車場告示上經常會看到「24小時最大料金XXXX円」的字眼，不少人就會因此以爲不論泊多久也只會被收旁邊所寫的價格。但是要留意這「24小時」可能有限條件，例如必須是「晚上10時至早上8時入場」。

如果打算停泊多於一日，則需留意「最大料金」是否有限次數。魔鬼在細節，大家應留意告示上是否有「繰り返し」（中文意思：重複）這個關鍵字判斷「最大料金」的次數限制。否則24小時後就會以時租價格計算。各個停車場都有不同的寫法，因此建議使用翻譯軟件細看詳情最安全。

【2】不同時段不同收費

停車場除了有分平日與週末假日的收費不同之外，一日之内的不同時間段收費也有機會不同。「昼間」指日間，而「夜間」則是夜晚。告示上亦有機會會以24小時制標明，多種時段的收費。價格優惠的時段收費字體經常特別大，旁邊則用細字寫出限制時段，一不小心就會中招。

【3】留意收費時間單位

看到時租停車場就先入爲主認爲告示上的價格會以小時單位計算非常危險！有不少停車場會利用這種心態，以每半小時甚至每10分鐘為單位收費。原以爲500円一小時，停泊離開數小時後回來才發現是10分鐘單位計算，那就損失不少了......