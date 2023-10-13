50歲移英港男寄532份CV無人請　苦呻8大揾工實況：搵到懷疑人生

從BNO VISA推出後，不少港人近年移民英國，根據英國內政部今年８月公布的數據顯示，自2021年1月31日英國出台BNO簽證計劃至2023年6月底，共有18.26萬人申請，批出的有17.6萬宗。不過港人要適應別國文化和習慣不容易，加上近年英國經濟不景氣，若在當地找工作也有一定難度。近日就有移英港男分享在當地揾工的失敗及成功經歷，引來不少同路人共鳴。



近日有網民在「英國香港人生活交流區」分享在當地揾工的經歷。該名網民表示，已經在英國開展新生活約一年半，接近50歲在異鄉需重新適應，坦承不少事好都有困難，要靠自己努力一一解決，而在當地最困難的是搵工，「真係搵到你懷疑人生」。樓主指他差不多找了9個月工，並列出８點分享他個人的真實現況:

1.綜合情況—樓主指他統計在這9個月期間，曾寄出532份CV，聯絡過54個recruiter (招聘人員)，總結經驗，他認為recruiter幫到手的乘數大約得30%，「好多淨係嚟收CV, 講完一堆廢話之後都係冇下文」，勸大家別對recruitar的來電話有任何期望。

英國香港人生活交流區FB

2.CV—樓主指他已忘了CV執過多少次，「淨係玩format都玩到傻」，他提醒要用英國本土的語法寫CV，「 一張紙過，key point 係重點，千祈唔好水蛇春咁長」。他解釋因為不少公司都用機器自動掃描CV，只有符合入職要求的才人手素描CV的上半截。

3. Cover Letter—雖然很多人指Cover letter好重要，但樓主則認為一半半，若是公司直接招聘，最好有一百字的cover letter，但若是招聘中介，有沒有Cover letter則沒有所謂，「因為大多數recruiter連你個position做乜佢都唔知」。

4. 招聘網頁—樓主指不少都是「廢」，認為當中只有「cv library」以及「LinkedIn」有用。

男人唔可以窮

5. Recruiter phone-in—通常對方最重問你有沒有當地工作經驗 + 要求待遇．樓主提醒同路人勿太介意人工，萬事「開始咗先」，待遇他會參考當地同一職位的入息中位數，可以讓對方知道若有offer可有商量，或增加面試的機會。

6. 收電郵—樓主指有可能每日都收到電郵，卻未必有下一步。他指這些電郵九成電腦自動送出，「 好多recruiter根本連個position都冇」, 只是當有employer要人，「就漁翁撒網咁掉你個cv出去」，所以樓主我認為幫到手的機會不高。

7. LinkedIn—樓主指他剛找到的工作，是公司老細在LinkedIn搜尋到他的履歷表，「個post 直頭冇出個ad」，所以他建議大家不妨「build up下這個linkedIn profile」，而樓主稱自己是用 收費的premium service，「雖然收錢的，但係佢會畀你快啲睇到適合你嘅工作」。

8. Certificate—樓主強調自己沒有學位，但廿年前工業學院畢業，在香港做了二十多年IT Support。他認為證書或學位只是初步篩選，「我見過成十份工問都冇問過你讀乜嘢書/考試成績，我嚟到呢度先至求其考咗兩張IT certificate，用嚟襯托下個cv」。

樓主表示他接近用了９個月時間才找到一份穩定的IT admin，也祝願各位同路人也盡快適應新生活，不少網民也感激樓主的長文分享，有網民也留言指英國公司看重 culture fit 和 motivation 比技能更重要，也是香港人搵工忽略的障礙；也有在當地做HＲ的網民分享，若沒有實際經驗而經濟許可，可先嘗試有關volunteer work補充一下CV，對當地求職也有幫助。