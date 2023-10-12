移英港媽壽司店開小紅書遭圍攻　同路人怒轟：你拎BNO VISA來嗎？

不少人創業都會立刻在各大社交平台開設帳號，以用作宣傳以及吸納不同的客路，發放店舖及品牌最新的資訊。不過近日有移英港人為自己的壽司店在小紅書開設帳戶，卻被大批同路人圍攻，狠批若在小紅書開帳戶應在大灣區開店不應來英國。



由移英港媽「麥太」開的「SUSHI M LEEDS」近日在自己FB以「#關於小紅書」為題開帖文，指最近在英國壽司關注群組內有一個好熱烈嘅討論，若商家使用小紅書將不被支持或者被唱衰，稱不少朋友關心店主對此事的睇法，更自爆本店亦有帳戶在IG &小紅書，稱自己只是一個鍾意同人分享美食的師奶，經營一間小壽司店，不認同用不同社交平台宣傳推廣是「屎罪」：「如果用不被喜歡嘅平台來宣傳及歡迎唔同國籍嘅客人就被標籤，麥太認為絕對係網絡欺凌抹煞所有人嘅努力！」

該店不時張貼自家制作的壽司圖片，賣相相當吸引(sushi m leeds IG 截圖)

麥太表示，自己跟師傅2家人8口子來到英國重新生活，創業努力開一間餐廳不容易，從來只想用心經營踏實生活，招聘的同事都是移英港人，是踏踏實實地累積人氣，「以後一概關於唱衰及討論非出品嘅言論，我一概會無視 （欲加之罪何患無辭）」，原文更貼出其在小紅書的帳戶截圖。

對於店主突然在FB上千字文自爆解釋，同路網民均一面倒負評，「好簡單，你有權用小紅書，人哋一樣有權因為你用小紅書而唔幫襯」、「用BNO visa 黎然係事隔幾年大家都係「用心經營 」「搵錢至上」」、「用小紅書都冇問題！如果你靠BNO 嚟，就唔可以咁講」、「唔好情緒勒索香港人同理心」、「用小紅書就賣小龍蝦啦」，不過也有網民奇怪店主其實從來無人追擊，「自己走出嚟維護小紅書然後話自己好專業好努力，都唔知佢做乜」，也有極少數網民同情店主，「我反感道德塔利班既情緒勒索。 無一個人係完全一樣， 只係同你既指標稍有偏差就要欺凌到人跪低認錯為止。」

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根據網上資料，這次被網民圍攻的英國壽司店SUSHI M LEEDS去年才開業，原本只做外送服務，近日積極裝修實體店。該店分別在FB、IG及小紅書開設帳號，暫時FB約有1500個粉絲，小紅書則有100個左右。該小店不時張貼自家制作的壽司圖片，賣相相當吸引，過去獲得不少網民讚賞，唯帖文一出即惹起同路人圍攻兼「罷食」。

資料來源： Sushi M Leeds FB、英國壽司關注組