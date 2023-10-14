74歲港伯自爆住公屋內地有樓包二奶 長俸+長者津貼月入$XXXXX

雖然現在樓價下跌，但對不少年輕人來說，無父幹買樓仍是「奢望」，甚至認為住到公屋已是人生贏家。最近有內地網紅在街頭採訪一名74歲港伯，該伯伯自稱是前公務員，已退休多年並享有長俸，連生活津貼和做兼職每個月有$13,000，他還自爆在內地江門有樓包二奶，短片引起網民討論。



該名伯伯接受抖音頻道「你的微笑在香港」的訪問，影片近日被轉載至FB及YouTube，惹來網民注意，但抖音原片疑似已下架。片中伯伯在深水埗街頭受訪時表示，自己曾是公務員，2001年退休，現在拿6000多元長俸加政府的生活津貼過活，月入$13,000多元，跟太太和女兒住九龍約350呎公屋，月租約2,700，不過他自言平日花錢甚少，每日只花數十元，晚餐都是回家食。從片段所見伯伯打扮也相當新潮，他還自爆有穿耳，「被女鬧到Ｘ街，話老豆幾十歲發姣」。

影片截圖

伯伯在片段中更表示早年在內地江門以11萬買樓，還自爆有兩個老婆，大婆在香港，內地則有個年紀比他少18年的細老婆，還跟對方育了一個女兒，「(大老婆)日日鬧我」。不過他在片中也坦言，享齊人之福的先決條件是要有層樓給對方，「無樓就不跟你」，而且每個月也要給小老婆幾千元家用，大老婆則只有千多元。

不少網民驚訝伯伯訪問內容講多咗太坦白，「呢d唔止富戶，簡直係首富」、「呢啲個案大把啦！真係冰山一角！」也有網民表示這是當年公務員「入職時服務條件的退休福利」，無得羨慕又妒忌。

根據房屋署及社會福利署的資料，目前長者生活津貼每月金額為$4,060，至於3人家庭公屋「入息及資產淨值限額」，每月入息為$24,410，資產淨值限額為$490,000，3人家庭若全部成員均為年滿60歲或以上的長者，其資產淨值限額為$980,000。而公屋申請者須申報資產，包括境內及境外物業。