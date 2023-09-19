港人公屋拒絕彩雲二邨再獲派彩雲一邨！一原因狠拒 網民轟:買樓啦

香港公屋輪候時間一般申請者的平均為5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，而非長者的一人申請者，可能長達30-40年。近日一位港人分享自己輪候公屋獲首派彩雲二邨豐澤樓，但因為認為不適合而拒絕。但在不久後再度獲派彩雲一邨伴月樓，令他無奈大呻「其實係咪真係有變過⋯⋯第一次同第二次隔一條街」，掙扎是否要再度拒絕單位並等待3派！



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網民在Facebook群組「公屋討論區」上發帖，表示自己獲首派彩雲二邨的豐澤樓，不過因為感到不適合而拒絕並等待二派。在兩個月後，他再度獲派彩雲一邨的伴月樓。對於兩次獲派都是彩雲邨，他不禁大呻「其實係咪真係有變過⋯⋯第一次同第二次隔一條街，個主任都話唔知點解會咁，大家覺得點？搏第三次？」、「唔係電腦分配的，屋邨個社工話係房處人員打電話落來話呢間派比我的」。

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事主後來前往了彩雲一邨的單位實地視察環境，認為「係舊啲，同埋都係斜路」，因此不太適合家中坐輪椅的老人家，不太方便出入咁話。另外因為彩雲一邨的單位也需要等待一個多月的翻新工程，於是他正在猶豫「等裝修還是搏三派」，因為兩者的時間都差不多。於是樓主便在討論區上發帖，向廣大網民尋求意見指點迷津。

FB@公屋討論區

有網民提到彩雲二邨和一邨的樓型不一樣，78年落成的彩雲二邨是雙塔式大廈（即井型公屋）；而79年落成的彩雲一邨是雙連座工字型大廈，表示「彩雲好好呀」、「伴月樓ok 架喎！豐澤樓就遠好多」、「伴月個邊就已經係商場，2邊都有巴士站，已經好方便」、「一個井字，一個一字，一個上面，一個下面，好唔同」、「伴月喺巴士站隔離，唔係無𨋢到嘅頂樓點解唔要？」、「伴月近清水灣道，多車，也可以行去地鐵站」，不過樓主就回應「但屋企老人家坐輪椅，出入感覺唔方便，今日去睇過下」。

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有網民見樓主如此堅決就不禁開始嘲諷他「彩雲邨咁cheap點住呀？起碼都要貝沙灣三千幾尺海景房」、「最後一次派個更舊更西遠嘅就唔好喊」、「真係身在福中不知福，幾多恨都恨唔到，咁不情願唔好要啦」、「有骨氣啲！唔好要！自己買樓最好！」、「一於去買私樓啦，大把靚貨靚區俾你揀」、「九龍區你都唔要！？咁巴閉自己買樓啦」。最後網民也奉勸他珍惜獲派的單位「彩雲邨呢啲舊公屋先好，裝修擺傢私容易就位，新公屋有啲三尖八角，你仲難就位」、「伴月樓有輪椅啲人都一樣咁住。一落樓就商場，打風唔洗攞遮就買到嘢食」、「點解唔要，有公屋畀你已經好好，好多人都未有呀！仲嫌三嫌四！」。

原帖：FB@公屋討論區