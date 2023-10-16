內地女投訴尖沙咀5星酒店咖啡杯有漬 酒店咁回覆大怒:當我傻子

為了振興旅遊業，香港政府自通關都推出各種優惠招待來港旅客，不過來港旅遊體驗是否良好也會影響香港旅遊業的形象。近日有內地女在社交平台上發文指，於國慶期間來港入住一五星級酒店，竟發現酒店房內咖啡杯有污漬，該旅客就此事分別向店方和旅發局投訴！



近日有內地女網民在小紅書上以「有没有正在住香港XX酒店的寶子證實一下」為題發文，指她在國慶期間花了12000港幣在該5星酒店訂了2晚普通房間，但在入住期間發現咖啡杯有污漬，於是給了差評，及後她收到該酒店的郵件回覆，店方解釋指該咖啡杯上的「污漬」其實是燒制花紋，令事主大感不滿，於是在網上發問是否有該酒店職員可以證實一下，「杯子自帶這樣子的花紋嗎」？更稱今次當了「超級冤大頭」，「這樣的價格得到如此低級的服務實在太坑爹...」，認為這次香港游讓她感受到了無禮和冒犯。

根據事主附上的酒店郵件回覆，信內表示「杯邊的啡色痕跡為陶瓷燒製咖啡杯原有的花紋設計」，事主怒轟店方「指鹿為馬」，更就事件向旅發局投訴，但旅發局回覆表示已就事件向該酒店反映並轉交酒店專責部門處理，令事主更氣上心頭，「目前給到的回覆都是極其敷衍的態度，没有感到任何誠意。」

《假面酒店》劇照

事主表示事發時只要求店方給她幾個一次性紙杯，沒有要求換房也沒有要補償，「現在這樣的回覆真的讓人生氣」。網民就事主的遭遇均深表同情，「你回她，好的，請把你們這種有“同樣的特殊花紋”的咖啡杯挑5個放一起拍長照發郵件给我。」、「簡直是侮辱智商」，而有自稱是五星級酒店職員在留言區更提醒「同胞」，在酒店內千萬不要用任何杯，「都是用客房住客用過的毛巾擦浴室擦灰塵擦馬桶后的毛巾擦杯子」。大家又對事件有何看法？