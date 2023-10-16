外賣師公審酒店客叫雲吞麵 付$35附加價竟俾$X貼士 網民:老馮?

自從疫情之後，香港人有不少生活習慣都改變，其中最明顯的就是有不少人都開始喜歡用外送平台叫外賣，雖然價錢相對在餐廳買回家比較貴，而且又要收取運費，但勝在方便快捷，不用再轉程下去買飯吃，不過現時香港所有的外賣平台都有最低消費，叫不夠錢，就只能「硬食」差價了。



日前有位外送速遞員在社交平台Facebook「香港外賣及速遞平台遞平台綜合交流群」中發帖文，表示有位客人在酒店叫Foodpanda 外賣，他看到客人訂單後感歎「食碗雲吞河加杯凍飲成$116」，但其實當中只有$68是餐點價格，其餘都是外賣平台各種的附加費用，而其中有$35引起網民熱烈討論。

女生說，原以為外賣員已走遠，於是就全祼着開門，沒想到「他雙手提着餐點堵我」，兩人當場嚇了一跳，氣氛非常尷尬。（《白日夢外送王》劇照）

該$35其實是餐點費用未達外送最低標準的差價，但客人豪爽舉動不是網民討論重點，真正在網上掀起討論是樓主在留言暗串該位客人寧願付上差價，讓Foodpanda多賺$35附加費，都不願多叫份小食或者「比貼士」樓主，「我話佢咁好肯俾埋個$35 ，不過就冇俾貼士」、「可能啲人視錢財如糞土掛，但又唔見佢俾貼士我」。

雖然有少部分網民力撐樓主「唔知客唸乜，白白花多35蚊買空氣，求其嗌個小食或者飲品都得啦」，不過大部分都批評樓主留言「求貼士」，其留言言論被眾多網民合力反駁，其後更發酵被放上連登社交平台公審，網民評論一面倒表示不解為何一定要「比貼士」樓主，又稱客人可能不想浪費食物，直斥樓主「咁八掛拿拿聲送多個餐仲好啦，仲想要貼士」、「有咩問題，人地唔想浪費食物唔得咩」、「老馮要俾tips？唔俾就公審？」

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