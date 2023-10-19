單親爸申請公屋被告發漏報銀行戶口　房署告虚假陳述!網民嘲:抵死

香港不少基層渴望可以申請到公屋不用在外捱貴租，不過申請公屋門檻甚高，除了人工有上限，也按家庭人口比例有資產限額，若漏報隨時被取消資格。近日有單親港爸在社交平台吐苦水，指自己帶著兩個小朋友申請公屋，卻被告發漏報銀行戶口，現時感到非常徬徨無助。



公屋討論區截圖

該名自稱單親港爸在「公屋討論區」上以「無天理！單親帶兩小孩漏報銀行户口公屋取消資格仲要告虛假陳述」為題投稿，指自己是低收入人士，月入只有12,000-14,000元，總資產額不過10萬，帶著兩個分別2歲和5歲患有adhd的小朋友申請公屋。惟日前收到房署寄來的信件，指他被人告發，「指稱你在2022年6月1日於九龍橫頭磡房屋委員會客務中心申請分組，在申請公屋條例（第283章）的租契時，明知而作出虛假陳述，即聲稱截至2022年5月31日你的存款的資產淨值為18,551.09。」

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港爸表示，他的確漏報一個銀行戶口，而漏報戶口內，更曾經跟渣打銀行借過一筆 8 萬元做生活費，而該戶口仍有數萬元存款，「依家仲要俾房署職員告！」。港爸透露，本身號碼差不到派樓，已經等了4年多，沒想過申請公屋會一波三折，到埋門現在更有可能被取消資格，「無天理，好灰」，於是在網上詢問各網友可以怎樣做，是否可以上訴。

不過對於單親爸爸的哭訴，一眾網民卻一面倒負評兼不同情，「自己錯咗話人哋冇天理」、「自己漏報，又唔好屈房署」、「抵呀，單親唔係大晒」、「有心定無意，只有自己知」、「請大家要留心第一句「有人告發」」，更有網民直指樓主無可能會有漏報，更懷疑樓主「擺明將錢過比小朋友」，最終被人發現。

資料圖片

根據房屋署及社會福利署的資料，目前長者生活津貼每月金額為$4,060，至於3人家庭公屋「入息及資產淨值限額」，每月入息為$24,410，資產淨值限額為$490,000。而公屋申請者須申報資產，包括所有銀行戶口、境內及境外物業。