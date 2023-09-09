港人一家三口住公屋險被房署沒收！疑因兩事被抽查　網民：身有屎

成功上樓公屋是不少港人的願望，也因為要求嚴格、輪候時間長，導致成功上樓公屋的人也被網民笑稱是「人生贏家」。根據房委會數字，截至6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年，假若有機會上樓應該要好好珍惜才對。近日一位網民就分享自己一家三口住在屯門區的公屋，但被房署在夜晚突擊抽查，更險失公屋單位！



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根據房委會數字，截至本年度6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，而非長者的一人申請者，卻可能要用上30年，由剛剛成年等到變成中年，都仲未上到樓！Facebook專頁「公屋討論區」上，不時都有網民分享公屋輪候的心得和攻略，很多人也會分享自己的個案好讓大家齊齊上樓公屋。

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最近有網民在專頁上投稿，表示自己一家三口居住在公屋3年許，某晚突然卻被房署主任突擊抽查，但後來收到了由房屋署發出的「遷出通知書」和「繳交租值補償金通知書」。從事主貼出的「繳交租值補償金通知書」中提到，房屋署曾於2023年7月31日向他發出「遷出通知書」，需於2023年8月31日或之前騰空所住單位交回香港房屋委員會。同時需要繳交每月$1,031的租值補償金，直到有上訴結果和把單位騰空交回房委會為止。根據信件下款為「房屋署屯門北區租約事務管理處」猜測，事主居住的是位於屯門區的公共中轉房屋單位，租金為每月1,000餘元。

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FB@公屋討論區

收到信件的事主就擔心地表示，「我同老婆及小孩，住咗三年半，曾經有房署主任夜晚突擊檢查我哋，我哋都係屋企。各位師兄，咁樣係咪下個月要搬走？」但他就未有貼出上一封收到的「遷出通知書」，以及未提及被房屋署出信要求遷出的原因。

面對如此「無頭無尾」的帖子內容，自然引起了無數網民的猜測，並紛紛質疑事主是否「身有屎」。網民估計他被突擊檢查而幾乎失去公屋單位資格不外乎因為兩件事，分別是「違反房屋條例」和「租上租」而被鄰居投訴，表示房署向來都會不定時上門抽查公屋的使用，甚至會在夜晚大家都在家裡的時間才突擊抽查。近年為了打擊濫用公屋的情況也加密了頻率，但只要能對上住屋者的身份證和房屋登記者的名字，通常都不會在短期內再打擾。

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網民更反問他「你應該問下自己有什麽問題點解會比人收樓」、「無欠租，無違規，好人好姐房署會收樓！？」、「講埋你自己情況比大家知嘛」、「肯定有問題或者俾人投訴先叫你搬出啦」、「房署一定有告訴你原因的」、「你們一家三口住的公屋，點解租金是$1031元，這種單人屋，又為何住上一家三口呢？」。網民也表示支持房屋署加強打擊非法佔用公屋者，杜絕有人非法將公屋出租，「希望多d突擊檢查，公屋係比真正有需要既家庭」。

原帖：FB@公屋討論區