施政報告派2萬谷生仔？內地女嫁港男突懷孕 揭2大原因不來港生B

特首李家超將於下周三（25日）發表任內第二份施政報告，據了解面對出生人口「墮崖式」下跌，政府將加大力度鼓勵生育更研究派錢催谷生仔，其中一個方向或是向每名新生嬰派發5位數字款項。而早前就有已嫁港男的內地女在社交平台稱，突然發現懷孕6周，正掙扎是否該來港生仔，並向網民求教。



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消息指款項其中一個可研究水平或為2萬元，大約夠買72罐嬰兒奶粉或約140包尿片。若以去年約3.25萬嬰兒出世來計，所涉經費約6.5億元，據悉很大機會寫入施政報告，在明年「龍年效應」疊加派錢，或有望扭轉局面。

那對於內地人來說，在香港生育又是否吸引？早前就有一名內地女以「突然懷孕了，孩子是去香港生還是内地生好」為題在小紅書上發文，指丈夫是香港永久居民，她是内地户口，他們因為經濟問题之前一直也没打算這麼早要小朋友，但日前卻發現懷孕了，「既然來了只能規劃一下未來」。樓主指她掙扎不來香港生育主要是價錢和土地問題，「好貴差不多要十萬，而且屋細」，希望有經驗的過來人可以留言指教。文中更附上一張顯示已懷孕六周的超聲波報告以及驗孕棒證明。

但小紅書的網民基本上也一面倒支持樓主來港生B，「肯定香港生，為什麼要10萬生，一生出來是永久（香港居民）」。綜合網民意見，基本上他們認為來香港生仔有三大好處，第一，就如前面網民所講，在香港一出世孩子便是香港居民，二來在香港生小朋友，將來要出國也好容易，「如果再內地生的話，是可以申請過來永久，將來出國什麼的都比較麻煩」，三來就算將來選擇返內地升學，香港身份到大陸讀書有「扶持」，「考清華北大都易過人」。其實香港現在出生率低，大家又是否贊成嫁港人的內地婦女來港生育以谷出生率呢？