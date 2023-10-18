單親港漂媽媽$3,100租40呎劏房　碌架床底藏廚房廁所！網民:點住?

香港樓價高世界聞名，更是連續第十三年位居全球樓價最難負擔城市的榜首。最近有抖音博主就分享一名「港漂」單親媽媽月租3,100元的劏房單位，面積雖然只有40呎，但床、廚房、廁所俱備，用盡空間。



抖音博主「湯姆港房」在深水埗訪問一位單親媽媽，她分享到自己所住單位月租3,100元，並帶博主入内參觀。她與兒子兩人住在深水埗唐樓的一個劏房單位，因沒有升降機，需徒步行樓梯至7樓。該層共有7個單位，而這位單親媽媽住的單位只有約40呎。爲了省下空間，裏面並沒有放鞋櫃，邀博主入内後將他的鞋子放進一個膠袋内，就與其他鞋子一堆放在門口旁邊。

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這位媽媽表示自己來自四川，來到香港已經有8年，不計租金每月開支約1萬港元左右。爲了省錢省空間，除了沒有鞋櫃，有不少傢俬和電器她都買最小尺寸的，電飯煲、火鍋、氣炸鍋、燙衫板都有，亦有不少儲物櫃。

墻上貼有假花及貼紙，亦有「中國我愛你」的橫額，全部由這位媽媽貼上作裝飾。單位中間放了地台櫃組合升降桌，給兩人吃飯、做功課，下面存放兩母子的衣物和打印機等，較大件的生活、學業用品。有足夠3至4人的位置，可以讓兒子的朋友來玩。

劏房内選用碌架床，下方空間藏了廚房和廁所。雖然空間小，但抽油煙機、洗手盤，馬桶、熱水爐、花灑等完備。不過因爲沒有洗衣機，這位媽媽坦言洗衣服會比較辛苦，需要用一個摺叠式洗衣盤配合花灑手洗，之後放窗外晾乾。

她亦分享到平常兩母子會在碌架床上同睡，但牆邊放了一排儲物櫃收納衣物，兩人需頭腳相反方向睡。不過由於兒子長大了，她表示即使房東主動減租，未來爲了兩母子能分開睡，還是打算搬走租一個較大的單位。

博主感嘆兩母子居住單位真的很小，四步就已經能走完。「別説給3,100元月租，反過來問一下你，我給你多少錢你才願意住在一個4平的房子裏？」大讚他們「對生活的樂觀態度真的偉大。致敬每一位平凡但堅強的媽媽！」。這位媽媽亦有經營自己的抖音，除了分享日常，亦貼出不少買名牌的影片，似乎經營代購生意。