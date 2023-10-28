一個花盆測出你的年底發達指數 揀呢個代表你年底財源滾滾來
撰文：ETtoday
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即將步入年末，這大半年來你的財運如何呢？有沒有機會在最後2個月扭轉頹勢？《小紅書》有個很紅的心理測驗，只需要一盆花就能看出你的年末發財指數。
選一盆你最喜歡的花，看看你的發財指數如何？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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挑選A的你：財運指數★
你上半年沒有做好完好的規劃，導致中途有些意外影響到工作發展，前半年看起來不太樂觀，剩下的兩個月你需要思考一下方向，找出自己的問題所在，財運會有明顯的提升，用自己的實力帶來今年的收益機率很高。
挑選B的你：財運指數★★
年末財運機會大開，現在當務之急是先努力消化心中負能量，用更積極的心態去營將工作的挑戰，別只待在舒適圈中，大膽一點前進，為自己爭取更多的好運氣。
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挑選C的你：財運指數★★★
你對於賺錢一直有強烈的企圖心，社交手腕不錯的你，也因為好人脈為自己累積不少資源，你不滿足固定薪水，但小心賺多也花得多，建議做好理財規劃，守得住錢財才是最重要的事情。
挑選D的你：財運指數★★★★
上半年財運一般般，讓你多少感到有點灰心喪氣，但年末即將會有貴人相助或是提點，讓你財運開外掛，付出一樣的努力，賺到的錢比上半年多很多，心理壓力也輕鬆不少。
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