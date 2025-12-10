ESTP人格喜歡刺激！解構性格/愛情+職業：熱愛追求新鮮感

ESTP人格是什麼？MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例尾二的「ESTP」（企業家），是位典型的企業家，勇於冒險，善於抓準商機，也擅長推銷和營運。樂壇天后Madonna、BTS的JIMIN都是企業家人格。到底ESTP的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ESTP企業家人格意思

ESTP「企業家型」分別代表外向、實感、思考和感知，他們天生行動力強、思維敏捷，喜歡探索新鮮事物，在變化與挑戰中反而能發揮最佳狀態。ESTP 外向自信、反應迅速，給人活力四射的印象。雖然衝動直接，但內心充滿好奇心與熱情，總能以實際行動帶動氣氛、影響周圍的人。

ESTP｜樂壇天后Madonna為ESTP的代表人物。(IG@madonna)

ESTP性格特質

ESTP性格特質1. 主動出撃

最易辨認ESTP的特徵，便是他們的行動力，思考速度極快，做決定也快，一旦決定便會立即行動。ESTP對實踐有強烈慾望，不喜歡被動等待，而是主動出擊，從而開拓商機。他們善於把握當下機會，能迅速洞悉最佳的市場定位和產品定價，充滿幹勁地把想法變為現實。

ESTP特質2. 追求生活的不穩定

個性大膽冒險的ESTP，喜歡接受各種未知挑戰，而創業更是最大的冒險。他們不怕失敗，擁有強大應變能力，能在多變的環境中靈活應對。即使遇到瓶頸，他們也能快速調整策略，以求在競爭中脫穎而出。

ESTP特質3. 出色交際家

對ESTP而言，社交是易如反掌的事，跟任何人都能打成一片。他們說話爽直幽默，能輕鬆激勵團隊士氣，因此建立出強大的人際網絡，與投資人和合作夥伴建立緊密聯繫。他們出色的溝通技巧，也助其成為卓越的推銷高手。

ESTP｜韓團TXT成員太顯曾在節目中進行MBTI測試，結果為ESTP。(IG@taehyuntxt_official)

ESTP企業家愛情觀：需要新鮮感

在愛情方面，ESTP熱愛自由，追求刺激的愛情。他們注重當下的情感，不喜歡被承諾約束，並會與伴侶保持獨立空間，互相尊重大家的生活方式。他們追求愛情的新鮮和刺激感，與其過平淡無奇的日子，較喜歡與伴侶一起探索新事物，而且若感情減退，他們便會轉而尋找新刺激。若然想追求ESTP的話，可以計劃一個有趣的約會行程，如去去刺激的主題樂園及運動比賽，給對方充滿樂趣和驚喜的約會體驗。ESTP亦喜歡魅力和幽默的伴侶，只要展示風趣幽默的一面，偶爾調侃幾句俏皮話，對方便會被你的魅力吸引。

與ESTP同樣熱情、追求刺激的ENFP（競選者），能夠激發對方的熱情，帶來令人興奮的愛情體驗，是非常夾的一對。而ENTP（辯論家）個性聰明，能快速應對及緊隨ESTP的生活節奏，達致感情生活上的一致。

ESTP｜台灣官方Sanrio曾表示，原來Hello Kitty也是ESTP！(IG@hellokitty)

ESTP「企業家」性格的優點

ESTP性格的優點1. 生活多姿多采

ESTP 喜愛刺激、享受當下，總能把生活過得充滿活力與驚喜。他們也懂得帶動氣氛，讓周圍的人感受到生氣與熱度。

ESTP性格的優點2. 理性實際

面對問題時，ESTP傾向以事實與邏輯分析，不被情緒左右。他們善於當機立斷，能迅速找出最有效率的解決方法。

ESTP性格的優點3. 觀察力強

ESTP對細微變化特別敏銳，能快速掌握環境與人際互動。他們懂得利用這種洞察力，在各種情境中做出最佳判斷。

ESTP性格的優點4. 善於交際

他們外向、自信、健談，能與各類型的人建立關係。ESTP的社交能力使他們擁有廣泛人脈，亦能在團體中自然成為焦點。

ESTP｜ESTP性格充滿行動力與冒險精神，善於在刺激的情境中做出迅速決策並以魅力帶動周圍的人。（IG@j.m）

ESTP「企業家」適合做5大職業

ESTP性格適合的職業1. 高風險投資

個性大膽愛冒險的ESTP，喜歡高風險、高回報的投資項目，觀察敏銳，能洞悉市場的熱點和商機，並樂意嘗試新的創業模式。他們同時注重流動現金，視之為實現目標的工具，會確保有足夠的周轉資金，才會考慮新的投資計劃，以控制風險。

ESTP性格適合的職業2. 銷售

ESTP口齒伶俐、反應快速，擅長即場應對與建立關係，是天生的說服高手，非常適合銷售與業務拓展。

ESTP性格適合的職業3. 運動相關領域

他們行動力強、喜歡挑戰，具備勇氣與競爭精神，能在運動員、教練或體能教學類工作中發揮優勢。

ESTP性格適合的職業4. 市場營銷

他們善於觀察人群與潮流，能抓準市場脈動，再配合創意與靈活思維，使 ESTP在行銷策略、品牌企劃等職位大放異彩。

ESTP性格適合的職業5. 娛樂媒體

ESTP大膽、愛冒險、敢於嘗試，適合媒體工作中需要曝光、創新與即時反應的環境。

ESTP「企業家」性格的缺點

ESTP性格的缺點1. 沒耐性

ESTP 行動派、習慣立即見效，對需要長期投入或繁瑣細節的事容易失去耐性。他們更傾向立刻動手，討厭拖延與等待。

ESTP性格的缺點2. 喜歡高風險

他們天生愛冒險，喜歡刺激與挑戰，往往願意承擔高風險以追求快速成果。這種衝勁雖帶來機會，但也可能讓他們忽略長遠後果。

ESTP性格的缺點3. 不受控制

ESTP 自主性強、討厭被束縛，不喜歡被他人規範或限制。他們偏好自由與彈性，一旦被強壓或指揮，容易反抗或失去動力。

ESTP性格的缺點4. 喜新厭舊

ESTP 對新鮮事物特別有興趣，容易因追求刺激而快速轉移注意力。當事情變得例行或無趣時，他們往往會失去投入感，難以長期維持熱情。

ESTP-A與 ESTP-T的分別