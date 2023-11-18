日本大學學霸為追女仔做牛郎　由毒L變身千萬牛郎、外貌神反差！

日本的牛郎文化舉世聞名，新宿歌舞技町更是名店林立，牛郎們每月營業額甚至可以達到逾1千萬日圓，是不少人爭破頭都想要進入的花花世界。日前日本一個綜藝節目就介紹了一位男子，他作爲日本頂級大學的高材生，竟然爲了溝女而決心入行成爲牛郎？！



日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた。》日前邀請23歲現役大學生牛郎えーすけ上節目，他是一位「因爲想受女生歡迎而入讀東大，但依然不受歡迎，於是爲了受歡迎成爲了東大生牛郎的人」。えーすけ現於東京大學就讀物理工學科，每天都會花5個小時溫書，是名副其實的高材生。但到底爲何一位高材生要選擇成爲一名牛郎呢？

えーすけ表示自己中學讀男校，而他又是一位乖乖學生，6年大部分時間都用在學習和補習班上。但進入高中時他發現補習班的書蟲同伴們開始與女生交流，只有他一個人完全不受歡迎，沒有與同齡女生交談過。於是他便開始認真思考解決方法，想起「進化心理學」的理論，指「女性會本能地被令她想留下對方遺傳因子的人吸引·」，這包括聰明、帥氣或運動能力高的人等等。

於是えーすけ因此決心要成爲東大生，以自己的聰明頭腦吸引女性。在餘下的高中生涯，他每天溫書10小時，最終成功合格入讀東大。但卻遇上新難題，因爲身邊的女生同樣也是東大生，「進化心理學」的理論根本沒有用！

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之後えーすけ便轉爲研究服裝潮流與受歡迎男子的關聯，努力改變自己的形象。又因爲不懂如何與女生談話，人生第一次前往俱樂部。就是在那裏他遇見一位牛郎向他搭話，因對方的話非常有趣，令他瞬間意識到自己一直太注重外表和心理學，卻忽視了最重要的人際能力。於是決心爲了溝女成爲牛郎。

成爲牛郎後他亦保持一向頭腦派的風格，認真分析如何可以吸引更多的客人。在社交平台上公開自己高中時代的黑歷史、以反差吸引客人，又爲了令客人記住自己會將自己的香水沾到她們的手袋上、即使離開後也會聞到自己的味道。也會在腦内即時合計自己和其他牛郎的營業額，計算自己還需要多少才可以拿下更高排名。或許正是他這種凡事認真的高材生做法，令他成爲牛郎1.5年就登上牛郎店的第3位，單月營業額破千萬，終於成功實現自己要受女生歡迎的夢想。

不論要成功入讀東京大學，還是要成爲榜上有名的牛郎都不是簡單的事。えーすけ爲了溝女兩樣都做到，也能稱爲是一位傳奇人物啊！