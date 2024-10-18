減肥｜先食菜是謬誤！專家教正確減肥食飯次序：優先吃一類食物

近年網上流傳不少減肥方法例如減糖、168、生酮飲食等等，不過當中不少被廣傳的貼士未必真有減肥效用。最近有日本節目就請來專家為大家解惑，更提及食飯前要先吃沙律來減低食慾其實是謬誤，而且還會有反效果！



（《ホンマでっか！？TV》節目截圖）

日本節目資訊節目《ホンマでっか！？TV》最近播出特輯，請來專家團隊為觀眾講解網上流傳的減肥法，指出有不少被廣傳的方法實際浪費精力。當中有專家就提到，進食前應先吃沙律等蔬菜其實是謬誤。雖然這個進食順序的確可以有效防止血糖水平迅速上升，使體內脂肪不易積聚，但對大部分人來說，減肥最需要的是先抑制食慾。而蔬菜在這方面的效果較差，反而還有可能引致暴飲暴食。節目中專家們反提出三種有效減肥的小貼士：

【1】應該優先吃肉

常被說應最後吃的肉類才是應優先吃。專家表示悉尼大學團隊的研究指出，若減少一頓飯的蛋白質反而會增加進食的份量。因此進食時的次序應先吃肉類等蛋白質，抑制食慾、減低整體進食量。

【2】用梳頭髪來分散口痕注意力

養生瘦身評論家Elly就談到，飲甜的飲料會令身體釋放俗稱飢餓素的胃促生長素，刺激食慾。而想吃甜食或喝酒的時候主要是因為緊張、有壓力，她就提出「口痕」時可以嘗試放下頭髮，從上向下梳，「梳走壓力」。她表示味覺一般在3天內就能重設，感覺想吃甜食時可以喝日式高湯來修正味蕾，提高對鹹食的渴望以壓制對甜味的渴望。

（《ホンマでっか！？TV》節目截圖）

【3】將健康食物放當眼處

有專家提到在心理學角度，人類會無意識地對經常看到的東西產生依戀。實際有研究就顯示若將零食和汽水等垃圾食物放在顯眼處，體重會比常看到健康食物的人平均重4公斤。因此，大家可以試試將健康食物應放在雪櫃最顯眼的地方，收起垃圾食物，哄騙自己腦袋愛上健康飲食，從根源消滅致肥的想法。