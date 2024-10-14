「減肥不能吃香蕉」網絡瘋傳　傷胃又傷骨？營養師打破3大迷思

香蕉是許多人都喜愛的水果，不過坊間流傳著不少關於香蕉的傳言，究竟這些說法是真是假？營養師李立慈近日在個人粉絲專頁發文，一一破解香蕉的常見迷思，提供民眾正確的營養觀念。



李立慈表示，香蕉富含多種營養成分，包括維生素C能夠提升人體免疫力；礦物質鎂有助於平衡體內電解質，預防抽筋；礦物質鉀能夠調節血壓，有益心血管疾病的保健；維生素B6可幫助大腦合成血清素，達到穩定神經、保持心情愉悅、改善抑鬱的作用。

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空腹吃香蕉傷胃又影響心臟健康？

對於有人認為空腹吃香蕉會傷胃、影響心臟健康。李立慈指出，人體本身有自我調節機制，不可能因為空腹吃香蕉，就造成心臟、傷胃問題。



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香蕉磷、鉀高，使鈣質無法吸收，恐傷骨？

另有傳言指出，由於香蕉富含磷、鉀，會使鈣質無法吸收，從而傷骨頭。李立慈澄清，香蕉中的磷、鉀並沒有高到會影響鈣質吸收，甚至內含豐富的鎂，還可助於肌肉、神經系統正常運作，不會因為吃香蕉就會對骨頭有負面影響。



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香蕉含有澱粉，因此減肥期間不能吃？

至於有人認為香蕉含有澱粉，減肥期間不能吃，李立慈表示，所有水果都有碳水化合物，重點在於吃的分量，而非限制單一水果攝入。她提到，早餐時、晚餐前，以及運動前、後，都是適合吃香蕉的好時機，像是運動前吃就可提供較持久的能量，令運動狀態提升且預防肌肉痙攣、抽筋等現象。



然而，即使香蕉能帶來許多好處，李立慈也提醒，香蕉屬於高鉀水果，因此需要限制鉀攝取的慢性腎臟病患者，不宜多吃；服用利尿劑者也要注意，有些利尿劑會將鉀離子保留在體內，不會隨尿液排出，因此要限制高鉀食物食用，避免造成高血鉀症。

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最後李立慈提醒，如同其它碳水化合物為主的食材，糖尿病患者須控制用量，避免血糖過度震盪；以及，有些人可能會對香蕉中的成分過敏，應避免食用。

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