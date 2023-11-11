10個動漫反派AI真人化　夏油傑濃眉大眼《我英》渡我變歐美系靚女

繼《咒術迴戰》、《哆啦A夢》、迪士尼公主之後，出現在各大日本動漫中的經典反派們，也憑藉著AI的超強技術真人化啦！



在網友們的超強還原之下，10個角色變身成真人的模樣，也在SNS上掀起熱門討論。究竟他們真人版的他們會是什麼樣子呢？這就讓妞編輯為大家正式揭曉吧！ （點圖放大瀏覽👇👇👇）

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動漫反派AI真人化1. 《咒術迴戰》夏油傑＆《銀魂》高杉

在《咒術迴戰》登場的「夏油傑」（腦花）雖是反派不過也圈住了大批女粉，除飄逸的長髮，以及標誌性的袈裟被還原之外，他也變身成濃眉大眼的帥哥！不得不吐槽一下夏油的眼睛，應該沒有這麼大吧。《銀魂》的「高杉」真人化後，直接變身成花美男！標誌性的眼罩也擋不住帥氣的顏值。

動漫反派AI真人化2. 《火影忍者》大蛇丸＆《獵人》希索加＆《鬼滅之刃》無慘

作為《火影忍者》前期故事反派的「大蛇丸」，其細長的臉型及長髮的造型也都被AI完全重現，銳利的眼神更展現出殺氣騰騰的氛圍。在《獵人》中，邪魅的形象深植人心的「希索加」，透過AI的擬人後，化身成一名斯文男子，反而少了變態的氣質，被網友評價「大歪樓」。《鬼滅之刃》裡的主要反派「無慘」，在動畫中時常以不同的形象現身，這回則是使用了他身穿西服的模樣，只不過少了一絲嬌貴感，實在有點可惜。

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動漫反派AI真人化3. 《東京喰種》利世＆《我的英雄學院》渡我

不光帥度超高的男角們，女角也不是等閒之輩！在《東京喰種》中，外表高雅知性，事實卻是個強大喰種的「利世」，不僅溫婉的特徵被還原，更被網友驚呼神似TWICE的Sana！在《我的英雄學院》裡的「渡我」擁有喝血就能變身的個性，同時也是個愛血的少女殺手。經過AI的還原後，反而變成了歐美妹子！？

動漫反派AI真人化4. 《寵物小精靈》火箭隊＆喵喵

「既然你誠心誠意地發問了，那我就大發慈悲地告訴你」最可愛又迷人的反派角色「火箭隊」與「喵喵」也登場啦～在動畫裡往往逗得粉絲哈哈大笑的武藏、小次郎，經過AI所施展的黑魔法後，變身成真人的他們也各自多了一股知性幹練、空靈的氣息。不只如此，喵喵更化身成超萌小正太，真是讓人不敢相信。

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