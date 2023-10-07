OpenAI最新畫像生成「DALL·E 3」圖像更精準！可搭配ChatGPT使用

OpenAI近日公開新一代文字轉圖像模型「DALL·E 3」，和過往版本比起來，DALL·E 3能夠更精確地將文字描述圖像化，並且還能透過ChatGPT生成各種文字內容以及和內容相符的圖像。目前DALL·E 3還在預覽階段，估計在10月能提供ChatGPT及ChatGPT Enterprise客戶使用。



圖像生成更加精準 能透過ChatGPT產生輸入指令

+ 11

OpenAI指出，現有的文字轉圖像服務往往會忽略文字中敘述的部分，使用者必須學習如何精確輸入指令，才能生成自己想要的圖片。而DALL·E 3在圖像生成能力上有跳躍式的成長，能夠精準地根據一段文字描述產生使用者想要的圖片。此外，在生成圖像的品質上，DALL·E 3和DALL·E 2相比也略勝一籌。

DALL·E 3、DALL·E 2比較

DALL·E 3也能和ChatGPT一起搭配使用，只要在ChatGPT中輸人簡單的文字描述自己想要的畫面，ChatGPT就會自動生成更加詳盡的敘述文字，讓使用者可以直接將該段文字輸入DALL·E 3中，並且還能夠不斷生成不同的文字內容，直到DALL·E 3產生的畫面符合使用者需求為止。

在使用版權方面，不論是透過DALL·E 2還是DALL·E 3所生成的畫面，都可以讓使用者自由使用，重印、出售皆不需要OpneAI的許可。和DALL·E 2一樣， DALL·E 3對於暴力、成人或是其他有害內容皆有所限制，並且也會拒絕使用者使用仍在世的藝術家風格生成圖像。目前DALL·E 3還在研究預覽階段，OpenAI預估今年10月可提供給ChatGPT及ChatGPT Enterprise客戶使用。

延伸閱讀：ChatGPT十大熱話 這國家禁止使用 除咗對答仲有機會中六合彩？

+ 52

延伸閱讀：

買主題不怕用不到！LINE新功能「主題輪播」來了 設定5步驟一次看

不喜歡「X」？網友自行開發擴充功能 一招帶你找回熟悉的Twitter青鳥

短影音像毒品會上癮！專家警告：小心孩童刷成「抖音腦」只愛迅速刺激

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】