日本水着女優推出自身AI寫真集　粉絲意見不一　「炎上」後突下架

AI技術如火如荼發展，不管是資料整理、還是圖片生成，都能仰賴AI處理。不過在使用上，往往還是有一些爭議的地方。



近來日本藝人kuriemi（くりえみ），就以自己為藍本，發售AI算圖的寫真集，結果引起許多批評，寫真集也暫時下架中。

點圖放大看看kuriemi本人照片及她用自己作藍本製作的AI美少女：

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根據日本媒體「マネー現代」報導，2011年出道的kuriemi，在7月27日於日本亞馬遜網站發售AI寫真集「SNS ANGEL」。

這部寫真集是以她本人為模特兒，再運用AI算圖的技術，並非以往靠著專業攝影師拍攝，所製作出來的寫真集。

不過就在寫真集上市之後，卻收到了兩極的反應。部分粉絲肯定這項新嘗試，但也有很多人認為不用攝影，而是用AI畫像計算，看起來總是有股違和感，引發網友們的炎上。

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最終這本寫真集，才上市短短四天，就因不明原因被官方下架。

kuriemi本人說明，表示他在今年3到4月時，接觸到了「AI美少女」圖片，才會開始有了製作AI寫真集的想法。

她認為藉由AI輔助，可以展現更多不同的風格，而且也能更有效率的製作寫真集，為演藝產業帶來新的活水。

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kuriemi坦承，目前並不清楚寫真集遭官方下架的原因，但因為模特兒素材都來自她本人，應該和版權的問題無關。

倒是因為她外貌上比較「幼齒」，推測或許是被判定為有兒童色情的要素，才會違反了官方規則，目前還在釐清之中。

儘管如此，kuriemi仍認為這一次，是一個非常有意義的嘗試。

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