柯南唱歌從此不走音？網上出現大量AI模仿聲音盜版影片卻無法可管

從小看柯南長大的動漫迷對於柯南的「音癡屬性」想必不陌生，但如今AI語音技術日漸成熟，日本抖音上竟開始出現標榜「讓柯南翻唱歌曲」的投稿影片。



這些影片使用了柯南聲優高山南的聲音檔案來訓練AI模仿其聲線，版權上的疑慮不只令高山南與其所屬事務所大感困擾，也在日本聲優界引發討論。到底日本媒體與網友都怎麼看待這些影片呢？今天就讓我們一起來看看吧！

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讓角色翻唱歌曲違法嗎？AI仿音盜版影片暫無法源可管

根據讀賣新聞的報導，早在今年七月，日本抖音上便開始出現以「讓柯南翻唱歌曲」為題的投稿影片。該影片雖然以人氣動漫作品主角「柯南」的名號作為宣傳，但內容卻是和原作完全無關的流行曲翻唱。

同篇報導中提及，這些未經許可、授權便使用生成式AI模仿聲優聲線的盜版歌曲，讓聲音被作為訓練素材的柯南聲優高山南與其所屬事務所都深感困擾。事務所常務董事百田英生在接受採訪時便表示：「AI語音技術將來是否會在未經同意的狀況下，被用在電影或動畫的台詞配音上，我們對此感到很憂慮，正密切關注事態發展。關於AI技術的使用，首先必須在業界建立起有關規則才行。」

而音訊檔案被拿去訓練成語音模型的受害者不只高山南一人，隨著生成式AI語音技術日漸進步，能夠輕鬆改變使用者聲音的有關開源資源日漸成熟，類似投稿影片的數量正在不停上升。海外就有企業推出「讓你擁有想要的聲音」的線上服務，使用者將能把自己的聲線轉換成任天堂知名角色瑪莉歐或知名好萊塢明星。但有關技術也引發了是否會被惡用的爭議，如之前網路上就出現了「深偽技術」（Deepfake）合成的語音，假冒飾演「妙麗」的英國女星艾瑪華森朗讀希特勒的自傳「我的奮鬥」。

尤其日本目前尚無有關法源，根據日本現行著作權法，使用動畫、電影片段等既有的版權作品來訓練AI並不構成違法。這也引發了日本聲優業界的憂慮，有鑑於AI可能造成的衝擊，日本有關業界正試圖推動修法，要求AI使用者只能利用取得授權的資料來進行訓練。

AI時代到來，日本網友怎麼看？

另一方面，針對柯南的聲音被挪用，也有日本網友開玩笑指出，使用他人的聲線說話似乎是柯南自己就常做的事情。

而綜觀有關新聞的留言欄，許多日本網友都認為有關技術的確需要制定新的法源來控管。尤其AI能學習的不只是名人的聲音，也有可能被用在詐欺犯罪上，很快地，或許連「是我是我詐欺」都將使用幾乎仿真聲線來蒙騙家長。

法律趕不上科技發展，你是否也感到憂心？

近年來AI技術日新月異，從人臉聲成到仿音技術再到AI繪圖，許多業界都已深受影響，你是否認為法律應該嚴格限制AI的發展呢？

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