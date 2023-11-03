中大港漂男呻英文不如小學生 嘆中港讀書差異大：被狠狠打一巴

近年來港讀大學的港漂人數急增，教育局及國家教育部早前提升本地自資院校的內地生比例至20%。不過由於文化差異，內地來的同學仔要適應香港的校園生活一點也不容易。近日就有一名自稱由四川小懸城出身，現正在中大讀三年級的港漂男，在社交平台開設帳號，分享在香港讀書的經歷，更感嘆自己高考成績雖然理想，但入到大學跟其他同學相比，不論生活文化或學習上都有一段距離。



小紅書截圖

該名自稱就讀中大港漂男生，近月在小紅書以「小羊做題家」開設帳號，在簡介上也形容自己是「養成系醫學博主」，「成都七中 ——> CUHK醫學院，記錄四川人在香港學醫的經歷」，並上載了多個帖文和在中大以及香港的生活相片 ，分享自己在香港讀大學的生活。從過去的帖文當中，他曾表示在高考拿到 680 分。

他近日以「一路做題到名校，我卻被香港狠狠打了一巴掌」發帖文，指自己出生在一個小縣城，讀書有點天分，過往就在讀書考試升學的循環裡「打轉」，投入所有精力，「也收穫大量成就感」。不過自18歲考入中大來香港後，一切也打破：「我發現我人生的學習才剛開始。」

他在帖文中寫道，雖然他在高考英語有145，但來港後發現自己連一封proper的英文郵件都寫不好，「不是行文生硬，就是詞不達意」，自覺「不如香港的名校小學生」。來到香港讀書，學院裡的同學不乏精英家庭出身，「有些英語講得比粤語還好」。

即使出席重要活動，博主發現自己連領帶也結不好，襯衫「皺巴巴」，「而同學們都熟練而得體地穿著熨燙整齊的西裝，西裝褲腳剛好蓋到鞋面」。

他透露，以前讀高中的時候，中學班主任跟他說現在唯一任務就是學習，「別的什麼都不要想。」但那時候，他現在的大學同學已在歐洲遊學、在加拿大滑雪，樂器練到演奏級，「我要和這些人一起學習，我就要補回我十幾年來只懂得埋頭做題而缺了的課」。

該名港漂生坦言，自己「做題」做了十幾年，來到國際大都市雖然興奮，「卻被香港狠狠打了一巴掌」。但他說仍感謝香港，讓自己意識過去生活狹窄。而現在已經20歲的他，正努力「融入一個非自己原生階層的社會」。

不少網民看到帖文後都留言鼓勵博主，認為他已經很了不起，「成都的娃娃都很棒的，加油同學」、「厲害的人走到哪都可以重新變厲害，加油！」，但也有網民想知道他如何學習廣東話，以及英語能力可否應付醫科學習，以及學費及生活費多少。

資料來源：小紅書