日圓再跌｜網民票選「最伏日本景點」Top10　東京teamLab都入圍

日圓匯價低處未見低，每百日圓曾低見5.05港元，令不少港人心思思再返鄉下，不過景點這回事美不美好見仁見智，有網民早前在討論區討論日本哪些景點「吹大咗」，即引起一眾「苦主」激烈討論。



有網民在連登討論區以「邊啲日本景點吹大咗」為題發帖文，隨即惹起一眾苦主現身吐苦水，怒轟部分景點「同啲AV女優封面一樣」都是照騙，《開罐》綜合了網民的意見，發現不少網民都認為以下10個日本景點是伏中之最。

👇👇👇網民票選「最伏日本景點2023」Top10👇👇👇

+ 6

Top 10.輕井澤白絲瀑布

是輕井澤其中一個著名景點，白絲瀑布並非完全天然形成，沿著岩石陡壁滴落的淺間山泉水被後天加工。網民狠批日本不少瀑布都是「名過其實」，「好多瀑布都廢過香港行山徑果啲」，其中有網民指輕井澤白絲瀑布「真係睇到我笑」。

Top 9.四万十川沈下橋

位於四國高知縣的四万十川沈下橋，有「日本最後清流」美譽，被不少旅遊網頁讚風光明媚，水面如鏡。不過有網民認為「係好普通嘅橋」，而且租單車貴過其他鄉下區，不停踩馬路上山落山中間沒補給，「大尾篤都靚過佢」。

Top 8.東京Team Lab

位在江東區豐洲的「teamLab Planets TOKYO」是近年東京的新景點，經常被稱為是沉浸式體驗，不過有網民狠批玩水位「個個都話勁重臭腳味」，「有潔癖去呢度，除鞋位臭到嘔」。

Top 7.白川鄉

位於岐阜的白川鄉被註冊為世界遺產，不少人都會慕名而去。不過有網民指若不是冬天有雪景襯托，基本上跟一般的古舊村落無分別，甚至有點似茅屋。

top 6.天橋立

日本三景之一的天橋立是京都北部海灣上的一個大沙洲，周邊擁有許多能欣賞海景與四季變化的悠然景色。不過有網民指搭幾個鐘去，完全「唔知睇左乜野」。

TOP 5.立山黑部

不少港人都會到立山黑部睇雪牆，大片層層積雪疊起來的高牆被形容「震撼」，而每年4月左右是日本立山黑部開山的時日，經常要提早預約旅館。不過有網民批評「搭勁多交通工具上山」，「每次去都話啲雪溶曬，冇見過佢哋宣傳嗰啲大雪牆」，認為伏味相當濃。

Top 4.大阪城

大阪其中一個地標，和名古屋城、姬路城並列日本三名城，但不少網民指跟姬路城比相差甚遠，「第一次去以為係歷史嘢，x你有lift既，上到頂樓仲有個鐵絲網。」

Top 3.日本所有夜景

好明顯香港人一早被維港夜景縱壞左，以致對其他地方夜景完全睇唔上眼。「香港人應該唔會對普通夜景有感覺」、「果d咩係山頂睇既百萬夜景，全部對比香港真係垃圾」。

Top 2 . 忍野八海 （近河口湖）

被網民嘲為「終極大佬」，富士山河口湖其中一個景點，不過網民指山長水遠去到現場其實只得幾個池，「一個水氹仔有幾隻鴨係度游水吹到大一大，記得有幾個呀婆係度賣茶葉。」有網民更狠嘲「你唔同我講係日本嘅話，我以為哈爾濱定黑龍江嚟」。

Top 1. 九州別府地獄

被多名網友點名，狠批重覆性高同埋每個地獄都收費，地獄蒸更差過屋企白烚，「睇住堆會發煙既顏色水，你唔會想連續睇咁多次。」有網民更直斥「別府成個城市都唔掂」，指好有經濟泡沫爆破前的感覺。

其實除了以上十大伏味濃景點，也有不少人數北海道小樽運河、美瑛哲學之木，甚至京都嵐山、清水寺、九洲金麟湖都被指伏點。但有中肯的網民也指出，日本好多景點都是季節限定，要夾岩季節天氣，清晨同中午都已經好大分別，若不合時節再加上壞天氣，就好難不出事。大家心目中又認為哪些日本景點去到也不外如是？不妨留言分享。