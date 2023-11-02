港男冰室呻遇蠱惑餐牌！沙爹牛麵套餐$30單叫反要$38？老闆咁解釋

香港大部分茶餐廳都會有套餐叫，香港人的「共識」即粉麵飯＋飲品這意思，而一般不連飲品只單叫粉麵飯都會比套餐平少少。不過近日有港男到一間新開的冰室食早餐，卻發現餐牌標價相當神奇！



有網民近日在「香港茶餐廳及美食關注組」發帖文，指日前跟太太到炮台山新開的冰室食早餐。他指第一眼見到餐牌以為早餐$38，然而新開張特價$30，於是點了一碗沙爹牛肉蛋麵＋多士＋奶茶套餐。及後侍應放下帳單，細看才發現合計$53，而非餐牌上的套餐價$30。侍應解釋多收23蚊是因為PO主加了飲品，還強調「我哋舖頭係做飲品為主」。

PO主指及後他聽到老闆行過跟侍應說，早前也有客人表示價錢有問題，但不用理會，「要食質素自己會入嚟」。PO主坦言難怪成間舖除了他就只有一枱客。「雖知我知你做奶茶，但咁樣寫套餐，唔係幾適合名店作風。」

根據PO主所貼出的冰室餐牌，基本上所有食物單叫都比套餐價貴，就以PO主所食的套餐為例，單叫招牌沙爹牛肉（配炒蛋＋多士＋粉麵）$38，若套餐則是$30，不過在餐牌底有行小字，寫道「凡惠顧任何飲品可以套餐價選購食物一份」。

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網民對PO主帖文反應兩極，有網民認為餐牌取巧，「個餐牌複雜過DSE閱讀理解+數學題」，「正常生活係香港既人、見慣茶記個牌一定唔係咁寫」，認為冰室有誤導之嫌。不過也PO主也在留言區指「佢咁present只會令我生客出事」。不過也有網民認為，此冰室出名以奶茶為主角，餐牌無標明跟冷熱飲品凍飲加二蚊，明顯跟其他冰室不同，而且明碼實價，「你想像佢唔係一間茶記，係一間cafe，咁買嘢飲加錢有嘢食，就好似好合理」。