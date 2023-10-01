內地女怒插香港茶餐廳告示好過分 食麵前要這樣做？網民:有咩問題

各處鄉村各處例，每個地方都有不同的規則，無論是明規則還是潛規則，要適應的都不少。近日有內地客來香港時就再度擦出矛盾，事主在一間港式粉麵餐廳用餐時，發現牆上所貼的告示寫上了5行字，但文字卻令他感到「香港的餐飲店也太過分了」。其後帖子在小紅書上引起熱議，兩派網民更展開激烈辯論！



《盲探》劇照

日前（23日）網民在小紅書上發帖，指自己在遊港時在某間粉麵店用膳，卻發覺牆上貼著一張鮮黃色的告示，寫上「親愛的顧客們，請在進餐前檢查清楚所選的餸（數量）和粉麵（底）是否正確有否錯漏，確認後才進食，一經進食，不能更改或加減餸，如有問題在未進食前揚聲，多謝惠顧」。

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小紅書@蝎子莱莱

事主對告示都直指「香港的餐飲店也太過分了」，但就未有在帖文解釋感到「過分」的原因。有網民認同樓主的觀點，認為店家有責任去保證客人收到的食物無出錯，而非要客人自行檢查無錯才用餐，直指店方不負責任，「就是說店家上錯顧客要負責檢查？ 這霸王條款」、「如果在內地，吃了發現錯了，服務生是會換一份的，有時候自己的確想不起來」、「我也認為不合理，本質上客人沒有幫店家『檢查』的義務，上錯了店家自己承擔。大部份情況都是不注意先吃了，或者餸長得差不多」、「把責任往外推了，自已犯錯別人承擔」。

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同時也有網民注意到告示上有一句「外來食品及飲品每項一律加$30」，批評「喝自己的水要加收30？ 這有點過分」、「香港人真是被在地餐飲業pua習慣了」。反嘲港人難怪喜愛北上消費，起碼不用受氣，消費也較為便宜。

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不過也有網民認為店方告示毫無問題，「我個人覺得這樣的要求是合理的，上錯了就應該馬上提出來，商家無條件更換，結果送錯了還吃了甚至吃完了才找商家這叫不正當得利」、「這樣寫就是想避免客人食食下先話上錯菜要換，或者避免蝕比那些把菜吃了但扮上漏菜的客人」、「過分？ 自己吃什麼確認清楚不是最基本的嗎？ 大爺當習慣了？ 給你慣的」、「像銀行要求櫃檯前檢查金額是否正確，離台不認」、「有什麼過分的？ 我覺得沒問題！」、「國內的就是欺負別人慣了，一出去就不習慣了」。

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還有港人嘗著為老闆解釋，推測告示是因為「西客」非常多，吃到一半才投訴少了餸要求更換，不想再吃虧的老闆便在告示上寫著新條款，如同「先小人後君子」，減免過後有任何爭吵，建議事主如果心裡不舒服可以換一家，雖然很多香港餐廳也有不同「行規」就是了。

原帖：小紅書@蝎子莱莱