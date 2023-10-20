床蝨攻英國！多個港人熱門移民城市「淪陷」移英KOL:朋友咬到紅晒

法國早前陷床蝨之患，但近日床蝨問題已經蔓延至英國！近日網上流傳多條床蝨攻入英國地鐵的短片，情況相當嚴重，而英國當局也提出警示叫國民小心，多個港人熱門移民城市如曼徹斯特、利物蒲等更被列為重災區，有移英港人KOL也在YouTube頻道表示有朋友屋企即使好整潔都中招，叮囑大家要小心蝨患！



IG短片截圖

綜合外媒報道，法國蝨患問題日益「震驚」歐洲，巴黎副市長也表示床蝨嚴重到無人避到。跟法國一海之隔的英國火速已中招，近日在社交平台有多條短片瘋傳床蝨攻入地鐵座椅，狀甚嘔心，而倫敦政府也透露近日地鐵、火車同巴士發現蝨的投訴多出近一倍。

有在倫敦某中餐廳當經理，每日也搭地鐵返工的移英港人Alfred早前就跟當地網媒透露，近日手肘皮膚出現一兩處紅點，翌日開始痕癢難當，部分更出現紅腫和水泡，並由手部蔓延至頸部和大腿，藥房職員在觀察傷口後，斷定是床蝨咬引起的紅踵，他估計就在地鐵車廂中招。

👇👇慎入！床蝨入侵英國地鐵情況！👇👇

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而有關當局也列出英國多個床蝨黑點，當中分為3級，「淪陷」得最嚴重的城市多在南邊，包括布里斯托爾（Bristol）、倫敦，中部是萊斯特（leicester），北邊則有曼徹斯特、利物蒲、里茲（leeds）、Nottingham和Birmingham都被列入為床蝨黑點，明顯有蔓延趨勢。

英國多個床蝨黑點都是港人移民城市

移英港人鬆仔早前就在其YouTube頻道「鬆仔亂咁噏」發放一條短片，他表示個多月前住曼城的單身男性朋友跟他說成隻手「紅晒被嘢咬」，已持續個多星期，質疑家中有床蝨。「之後我去佢屋企玩，佢屋企超級乾淨」，鬆仔指當時認為一定不關他屋企污糟事，「但現在睇落去，若我推測沒有錯的話，個多月前（床蝨問題）已經去到曼城......」